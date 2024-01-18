外資倒貨 8大官股護盤逾130億元！鎖定標的曝光 這5檔ETF也在內

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【旺得富理財網 李宗莉】外資瘋狂倒貨，17日賣超台股782.23億元創下史上第3大紀錄，政府主導的8大官股行庫則是用力護盤，買超逾130億元，寫下史上第6高紀錄。觀察護盤標的，第1名竟非護國神山台積電，而是外資提款9萬4,919張居冠的晶圓代工二哥聯電，官股重砸7.12億元敲進近1.45萬張，重演你丟我撿局面。

觀察昨日8大官股行庫動向，買超前3名個股分別是聯電、鴻海與華邦電，分別接手1萬4,490張、8,096張與7,810張，至於第4~10名依序為第一金5,160張、台企銀4,158張、開發金4,065張、新光金3,951張、長榮航3,721張、力積電3,405張、國泰金3,355張。

至於ETF也是官股護盤重心，共計5檔ETF買盤最為積極，包括00929（復華台灣科技優息）2萬8,805張、00919（群益台灣精選高息）1萬6,905張、00882（中信中國高股息）1萬5,007張、0056（元大高股息）1萬4,319張、00878（國泰永續高股息）4,835張。

根據過往官股券商買超紀錄，以2022年3月7日買超163.53億元居冠，其次為2021年2月26日，當時外資以賣超944億元創史上之最，官股當時也進場護盤162.45億元。

由於國安基金才在去年聖誕節前大賺近113億元退場，目前手上現金滿滿，是否可能再度進場護盤，國安基金操盤手、財政部次長阮清華則表示，亞股昨（17）日下跌2.47%，香港恆生指數下跌2.4%，日經與台股相對抗跌，且台股成交值放大到3,800億元，顯示仍有一定買盤進場，目前判斷無進場護盤必要，但會密切觀察美股動向而定。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。