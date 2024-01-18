工研院：AI PC開始百花齊放，AI產業鏈機會商機可期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

工研院18日舉辦「2024 CES展會直擊-生成式AI賦能科技創新研討會」，帶回展會第一手現場情報及洞見。工研院研究團隊觀察，CES2024以個人運算裝置革新、未來創新移動載具與使用體驗新模式、健身及身心健康生活之全方位提升、永續與綠色消費生活的落實為四大展出主軸，並且AI PC將於2024年開始啟動百花齊放，應用上將逐步從企業走向個人終端。

隨著Covid-19疫情消退，CES 2024展會的參展廠商及觀展人潮，均已回復至疫情前的盛況。工研院指出，在高速運算及生成式AI帶動下，預估將帶動伺服器、車用電子產品及工業電子產品的成長，2023～2027年具有約7％的年複合率成長動能。然而，受到通膨壓力、俄烏戰爭未歇、疫情延續等多重不確定因素，全球消費電子市場成長普遍性放緩，期待創新應用能帶動電子產品出現新的成長動能，促使國際大廠在現有的核心能量上，與各種新興消費電子主題進行掛勾，如SONY、LG、Samsung、Amazon等積極與新創合作，透過平台化策略進行技術與服務之創新，為公司帶來更多的創新動能。

根據工研院第一手觀察，CES 2024展會幾乎與AI畫上等號，AI無所不在，展示各種AI生態系與應用場域的落地，但創新科技主題仍然吸睛，包括智慧車輛、全方位健康、智慧居家是展覽重點。從去年引發話題的生成式AI，今年則驅動個人運算變革重回CES展會，預期2024年AI PC產業將會開始啟動，迎來榮景。

CES 2024 四大科技主軸包括生成式AI個人運算裝置、電動載具人機互動體驗、身心健康的多元感測、環境永續的消費行為。生成式AI驅動個人運算裝置形成新的成長契機：搭載神經網絡的處理器（NPU），提升個人PC本身的運算能力，將不需透過雲端執行運算，使運算速度更高效且低延遲，語音辨識、圖像處理等功能也更智慧化。

各種多元載具的自駕／電動化、車內創新人機互動體驗：各種多元載具的自動駕駛與電動化，並突破傳統車體既定設計，並結合生成式AI、創新顯示與互動，進行即時智慧化與個人服務。

身心健康的多元感測並朝向全面體適：推出各種居家、On-Demand的身心健康的完整感測方案，並運用各種創新穿戴裝置提升健身效率，以及更為沉浸的健身過程。

環境永續與消費行為的逐步結合：透過數位與材料技術創新，與消費者日常生活的結合（如：居家能源使用與管理、飲食習慣等），讓永續生活更容易且深入貼近消費者。