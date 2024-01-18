金管會釋存股利多！金控配息可用老本 國泰金等5家受惠多

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【旺得富理財網 李宗莉】百萬存股族有好消息！金管會決定放寬金控股利發放，金控動用資本公積及法定盈餘公積配息規範脫鉤，並擬大幅鬆綁動用資本公積的財務條件，14家金控今年可望比照去年，續用老本發放股利，由於去年多數金控獲利創高，今年股利可望看齊甚至超越去年，市場推估，其中以國泰金、富邦金、開發金、中信金和新光金等5家壽險型金控，受惠程度最大。

壽險型金控旗下壽險公司，由於去年11、12月遭受鉅額匯損衝擊，不乏連2個月虧損者，也使今年股利發放動能受質疑，但如今金管會點頭鬆綁配息規定，壽險型金控不僅有旗下銀行上繳股利，還能夠動用資本公積加碼股利。

據了解，金管會資本公積的門檻，除與法定盈餘公積脫勾，相關財務指標也可能修正，預計今（18）日進一步說明相關細節，但為避免資本公積遭濫用，金管會仍傾向採取個案審查的方式辦理。

另外，公股金控龍頭兆豐金昨（17）日起開放現增股申購，預計至19日止，以33元辦理現增3.5億股，23日抽籤，與昨日收盤股價相較，等於抽中1張現賺4300元，首日即有數萬張登記，即使台股選後連日重挫，仍澆不熄存股族的熱情。

兆豐金去年12月公告增資普通股3.5億股，每股定價33元，發行總額115.5億元，增資主要用途部分，45億元用於兆豐產險增資，以及償還兆豐產險增資款約60億元。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。