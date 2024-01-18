竹縣小型消防機器人首度救災演習 今年將有3大型消防機器人提升戰力

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新竹縣政府消防局18日在士林電機公司舉辦113年度救災救護勤務演習，首度搭配2台小型消防機器人及紅外線熱像儀等設備演練防災減災工作，藉此加強災害搶救及廠區自衛消防編組的搶救能力，消防署今年將補助1800萬元，購置3台大型消防機器人，提升竹縣消防戰力。

縣長楊文科表示，消防勤務演習是考驗消防人員救災救助技能，另一方面是教導民眾認識防火、滅火常識及逃生要領，期望藉由消防局務實的防火宣導，讓民眾對防火、防災觀念有更深層的瞭解與準備，過一個溫馨、平安的新年。

消防局長陳中正表示，縣區工業區工廠屬於危險物品較密集場所，發生火災風險高且危險性大，該局以90萬元購買2台小型消防機器人 搭配演習，可以拉水帶進入火場，消防署已同意今年補助新竹縣購買3台大型消防機器人，每台造價600萬元，與小型的功能完全不一樣。

陳中正指大型消防機器人能拖曳2條進水袋，在火場能大量射水滅火，同時置配熱影像儀傳達火場內部的熱點到前進指揮所，讓現場指揮官判讀後採取重點攻勢滅火，將能有效強化第一線消防員搶救戰力，降低消救災風險。

演練情境假定士林電機電裝廠廠區使用電器不慎引發火警，因廠內放置大量成品造成火勢延燒極為迅速，建築物冒出大量濃煙，廠區內員工人數眾多，將對人命及財產造成重大威脅。

消防局勤務指揮科接獲報案，立即指派轄區分隊消防及救護車輛前往救災，並以人命救助為優先，伴隨災情擴大，除加派鄰近分隊支援外，並請相關單位派員支援災害搶救及善後復原工作。

消防局同時呼籲公共場所業者春節期間應隨時保持建物設施、設備堪用，妥善維護消費者權益。也惟有加強安全管理及防災措施，提升民眾防災意識及警覺性，並建立自救及救人能力，才能防範災害於未然，有效確保民眾生命財產安全。