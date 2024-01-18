超商水果禮盒銷量衝6成 青森蘋果就近買、鳳梨釋迦變身冰淇淋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

年節到來，伴手禮買氣熱絡，除了餅乾、保健品禮盒，犒賞自己或家人的水果禮盒需求也增多。超商觀察，去年農曆年前1個月，相關商品銷售成長近5成。7-11今年特別引進「紐西蘭櫻桃」、「美國光波富士蘋果」、「日本青森蜜富士蘋果」等，讓民眾就近吃到高品質。全家則有「冬季三寶」之稱的鳳梨釋迦、蓮霧及棗子鮮果禮盒，還有「鳳梨釋迦冰淇淋」、「鳳梨釋迦荔枝吸凍」等，品項相當多元。

7-11支持在地農產、積極發展產銷履歷果物禮盒，今年春節主打商品為農糧署、各地農會合作的嚴選在地果物禮盒，精選來自台中梨山的雪梨、具有產銷履歷的蜜棗、巨峰葡萄、柑橘、鳳梨釋迦、橙蜜香小番茄等超過10款地產地銷果物禮盒，預計提升6成銷售額。此外，7-11也攜手統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」，支持在地創生，如花蓮「洄遊吧」以東部洄游性魚類「鰹魚」製成食品，三峽社創「禾乃川」用臺灣上等大豆製成多元豆製品，分別於區域門市與i預購販售。

全家同樣力挺在地農產，看好冬季國產鳳梨釋迦、蓮霧及蜜棗質優味美，除供鮮食外還可製作成各式加工食品，更是年節送禮的首選。於是和農糧署合作上架鳳梨釋迦、蓮霧及棗子鮮果禮盒，並推出農會嚴選及產學合作開發的「鳳梨釋迦冰淇淋」，清爽味美且有果肉口感；「鳳梨釋迦荔枝吸凍」則用純天然鳳梨釋迦與荔枝風味製成；「透紅時光禮盒」是以爽口蓮霧果乾與甜蜜果露組合成，提供消費者更多樣化的享受。