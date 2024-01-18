話題》劉德音時代最終場 台積電法說會重點一次看

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晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會18日正式登場，繼大立光（3008）上季毛利報佳音後，外資對台積電前景寄予厚望，也對台股後市動見觀瞻。另，台積電董事長劉德音退休在即，也使得任內最後一場法說會備受關注。究竟這場法說會有哪些重點？又會帶領半導體風向往哪裡吹？工商財經網整理關鍵內容，謹供讀者掌握最新半導體產業脈動。

2023年業績：全年EPS 32.34元 Q4毛利率53%合乎預期

台積電公布2023年第四季財務報告，單季合併營收6,255.3億元，稅後純益2,387億元，單季EPS為9.21元，創去年單季新高，第四季毛利率為53%，較上季減少1.3個百分點，營業利益率為41.6%，較上季微減0.1個百分點，稅後純益率則為38.2%；

台積電2023年總營收2兆1,617億元，年減4.5%；毛利率54.4%，下滑5.2個百分點，歸屬母公司淨利8384.98億元，年減17.5%，每股純益32.34元。

台積電2023年第四季營收與前一年同期相較大致持平，但稅後純益與每股盈餘皆年減19.3%；若與前一季相較，2023年第四季營收季增14.4%，稅後純益季增13.1%。

若以美金計算，2023年第四季營收為196.2億美元，年減1.5%，較前一季則增加了13.6%，優於原先財測預估的188億至196億美元，

台積電2023年第四季毛利率53%，順利達成原訂51.5%至53.5%目標，較第三季下滑1.3個百分點，主要因3奈米製程比重提升，但未達經濟規模，稀釋毛利率。

2024年展望：估Q1營收季減6.2%、毛率52-54% 全年營收估增逾2成

台積電預估今年第一季營收將季減約6.2%，總裁魏哲家表示，2024年可望健康成長，全年營收增幅將高於晶圓代工業的20%水準，將約21%至26%。

台積電財務長黃仁昭指出，高效能運算需求依然熱絡，但因智慧手機季節性因素影響，今年第一季營收預估約180億至188億美元，以中間值計算，將季減約6.2%；毛率約52%至54%，中間值維持與去年第四季相當水準，營業利益率約40%至42%。

魏哲家表示，今年不計記憶體的半導體產業營收可望成長10%，晶圓代工業營收也將成長20%；台積電因製程技術領先，2024年營收增幅可望優於晶圓代工業水準，將約21%至26%。

至於3奈米製程方面，魏哲家說，2023下半年大量量產，全年貢獻約6%營收，預期在智慧手機及高效能運算需求帶動下，2024年3奈米製程占營收比重將增至15%。

資本支出：2023年減16%，2024年估落280億至320億美元

台積電公布2023全年資本支出304.5億美元，較去年10月中旬法說會上預估320億美元減少，比2022年362.9億美元下滑16.1%，台積電預估今年資本支出落在280億美元至320億美元。

根據資料，台積電去年第四季資本支出52.4億美元，較去年第三季資本支出71億美元減少26.2%，較2022年同期108.2億美元大減51.5%。

若以新台幣計價，台積電去年第四季資本支出1,701.6億元，較去年第三季2,266.2億元減少25%，比2022年同期3,368.4億元大減49.4%。

累計2023全年台積電資本支出304.5億美元，較2022年362.9億美元下滑16.1%；若以新台幣計價2023年資本支出9,498.2億元，較2022年1兆820.67億元減少12.3%。

台積電財務長黃仁昭重申，台積電每年資本支出規劃，均以客戶未來數年需求及成長為考量，因應短期不確定因素，台積電適度緊縮資本支出規劃。

黃仁昭指出，今年資本支出約70%至80%用在先進製程技術，10%至20%用在成熟和特殊製程技術，10%用在先進封裝測試和光罩生產等。

海外擴廠：台積電日廠2月開幕、歐廠Q4動工

台積電董事長劉德音於18日法說會盤點海外擴張布局。劉德音指出，日本熊本廠將在今年2月24日開幕，主要生產12/16及22/28製程，預計今年第四季起量產；歐洲部分，計劃與台積電的合資夥伴一起在德國德勒斯登建立一座以汽車和工業應用為主的特殊製程晶圓廠，會在今年第四季動工，台積電持續與德國聯邦政府、邦政府和市政府保持密切溝通。

在美國方面，亞利桑那州廠台積電與美國政府就獎勵和稅收抵免補助保持密切和持續的溝通，且第一座晶圓廠在廠務供應鏈基礎建設、公用設施供應和設備安裝等方面取得了重大進展。此外，持續與當地的工會和貿易夥伴密切合作，包含最近和亞利桑那州建築業委員會（AZBTC）就新的合作框架簽署了一項協議，確保雇用當地勞工，4奈米製程有望在2025上半年進入量產。

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台灣方面，劉德音表示會繼續投資先進製程，目前正擴大台南科學園區的 3奈米產能，同時預計在新竹和高雄園區設廠，2奈米產能預計在2025年量產，台中也在政府審核進行中。

作為任內跨出海外重要推手，劉德音也在法說會真情流露。於台積30年工作生涯，劉德音感謝所有同仁付出，並透露董事會將推薦魏哲家為下屆董事長。退休後，劉德音將時間留給家人，相信台積電持續領先全球，對領導階層及執行力深具信心。