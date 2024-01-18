挺優秀子弟在地升學 彰縣府祭最高10萬獎學金留人

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彰化縣政府今天宣布，今年起凡設籍彰化縣，且為本縣國中畢業生，透過免試入學或特色招生入學錄取就讀縣立高中，依國中教育會考成績國文、英語、數學、自然、社會5科達5A＋＋、5A＋、5A、4A1B、3A2B以上者，分別發給2萬至10萬元入學獎學金，盼留下優秀子弟在地升學。

彰縣府指出，為提升學生就讀彰化縣立學校比率及學力表現，除了持續發展優質課程及精進課程配套規畫，訂定《彰化縣政府獎勵國中畢業生升學縣立高級中等學校獎學金實施要點》，提供獎學金，鼓勵優秀子弟在地升學。

自今年起，凡是設籍彰化縣，且為本縣國中畢業生，透過免試入學或特色招生入學錄取就讀縣立高中，依國中教育會考成績國文、英語、數學、自然、社會5科達5A＋＋、5A＋、5A、4A1B、3A2B以上者，分別發給入學獎學金10萬元、8萬元、5萬元、3萬元、2萬元，未來每學年，學生學業表現達年級前百分之十者，可持續申請，希望能鼓勵縣內學生努力不懈，邁向心中理想的大學。

彰縣府教育處表示，除發放「在地獎學金」外，還推動「在地適性化」、「在地菁英化」、「在地國際化」，其中「在地適性化」要為每個孩子找到屬於自己的舞台，5所校縣立高中均設有體育班，彰化藝術高中另設有美術、音樂、舞蹈班，成功高中也另設有音樂班。

「在地菁英化」為學生提供豐富適性、發展優勢潛能的課程，例如，二林高中首設數理實驗班、彰化藝術高中獲准設立雙語實驗班，以及規畫協助和美高中設立數理實驗班，並鏈結大學端資源，發展高品質教育。 「在地國際化」已與美國加州州立大學聖馬可斯分校簽署雙邊合作計畫備忘錄，辦理縣立高中學生全英語線上課程、寒暑假規畫遊學營隊及國際志工服務，同時學習證書加值學習歷程檔案，不論未來選擇國內升學或到國外留學都有幫助，吸引家長及學生擇校考量。