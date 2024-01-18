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唐健風水墨人物畫展 高雄市中國書畫學會會館展出

  • 工商時報 翁雅蓁
高雄市中國書畫學會會館舉辦「藝游未境」唐健風水墨人物畫展，並於1月20日舉行開幕儀式暨座談會，歡迎愛好水墨書畫藝術的人士蒞臨參觀。圖／唐健風提供
高雄市中國書畫學會會館舉辦「藝游未境」唐健風水墨人物畫展，並於1月20日舉行開幕儀式暨座談會，歡迎愛好水墨書畫藝術的人士蒞臨參觀。圖／唐健風提供

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以水墨人物畫、漫畫創作廣為人知，現任中華民國畫學會榮譽理事長的唐健風1月9日至2月25日於高雄市中國書畫學會會館舉辦「藝游未境」唐健風水墨人物畫展，並在1月20日（六）下午2時30分舉行開幕儀式暨座談會，歡迎愛好水墨書畫藝術的人士蒞臨參觀。

現任中華民國畫學會榮譽理事長唐健風，以水墨人物畫、漫畫創作廣為人知。圖／唐健風提供
現任中華民國畫學會榮譽理事長唐健風，以水墨人物畫、漫畫創作廣為人知。圖／唐健風提供

畢業自政治作戰學校（今國防大學）藝術系，師事梁又銘、梁中銘、鄧雪峰、李奇茂教授等名師，兼擅水墨人物、油畫、水彩等，功底深厚。後也常為老師們編印畫集，更隨李奇茂多次前往中國、各地藝術交流，為其編整60年畫歷資料，深受大師言傳身教。或許也因為親炙受教於多位畫壇巨擘，唐健風自視標準頗嚴，談及畫作總慚愧「不夠用功」、「只有線條還可以」，然事實上，他獲獎無數，「飛筆素描」聲名遠播，作畫速度無人出其右，堪稱畫壇大師級人物。

唐健風（左）聲名遠播，並熱心協助推動相關藝文活動，為畫壇交流克盡心力。圖／唐健風提供
唐健風（左）聲名遠播，並熱心協助推動相關藝文活動，為畫壇交流克盡心力。圖／唐健風提供

多年來他亦孜孜不倦任事藝術團體，諸如中華民國畫學會榮譽理事長、中華民國漫畫學會榮譽理事長等職，熱心協助推動相關藝文活動，並為畫壇交流克盡心力，更主持多個獎項，鼓勵許多優秀藝術家及提攜後進。

唐健風畫作欣賞：避邪降福圖。圖／唐健風提供
唐健風畫作欣賞：避邪降福圖。圖／唐健風提供

臺東都蘭山畫院院長林永發表示：唐健風是位全才藝術家。舉凡水墨人物、水彩、油畫、素描、漫畫、攝影、設計、編輯、講笑話，幾乎無所不精。為人風趣幽默、樂於助人。今年受高雄市中國書畫學會之邀請於農曆新年展出，主要以水墨人物為主，內容精彩，個人認為有兩個特色。

第一是善於水墨白描。用簡潔有力的線條，表現物象的造形。有時略施淡彩渲染，有如唐代吳道子、宋朝李公麟，以白描的水墨線條，加上有趣的造形，讓線條的形質呈現人物和空間的變化。又利用線條的組合，構築出一個有力的人物造形，而且這個造形是隨畫面的需要和表現的意境做有機的整合，一點也不造作，所以呈現的是有機有勢的畫面，而不是刻畫輪廓的人物標本。

唐健風畫作欣賞：悟。圖／唐健風提供
唐健風畫作欣賞：悟。圖／唐健風提供

第二是快筆寫意，卻能表現人物的特徵和表情。水墨畫有別於西方繪畫表現的方式，唐健風常快筆寫意，精準的表現人物對象的特色和表情，這應該得力於他平時勤於觀察記錄和寫生的訓練。每當他的心中有構想，就即時紀錄在筆記本中，畫下草圖，構思修正，所以他的創作皆是有所本的。平時即不斷累積能量，創作時放開筆墨，快意瀟灑，非常暢快。

林永發指出，唐健風除了本身創作質量極佳外，近年內更是致力於藝術的推廣與兩岸文化藝術的交流。因擔任多項美術社團領導工作，經常承辦兩岸大型交流活動，服務同道，為藝術家爭取各項發揮的舞台，傳播美的力量，雖然忙碌，但他內心卻充滿快樂。我們欣賞他的繪畫作品，每一幅畫都有動人的故事，寓意深切，給我們許多啟發。他為人處事的態度，樂觀積極、關懷他人，不以私利出發，經常給我們溫暖。

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