玻陶廠、建材廠 搶工程市場商機

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房地產景氣低迷尚在調整中，磁磚、矽酸鈣板、衛廚浴等玻陶及建材廠改攻政府公共工程及開拓非經銷商新通路增加銷量；冠軍（1806）、惠普（8424）、凱撒衛（1817）工程營占近一年來已提升1-2成。

而釉料廠中釉（1809）2023年更直接承攬公共工程，法人預估中釉的工程案量將可貢獻今年營收一成上下。

過去以經銷商、門市為主要通路的磁磚廠冠軍建材，2023年開始深化工程通路業務接單能力，挹注旗下石板磚、外牆磚等產品良好銷售表現。

冠軍去年第四季的營收達8.8億元，年增21.78％，創近七季度營收新高。冠軍指出，今年工程通路業績可望更上層樓。

惠普過去客戶以經銷商為主，終端客戶為店面內裝修市場，營收占比高達6～7成，疫情過後，店家裝修需求減緩，影響相關訂單表現，2023年營運小幅衰退。

近年來台商回流，帶動廠辦、廠房新建工程蓬勃、且在政府前瞻計畫大量興建公共工程、社會住宅等；惠普看準此塊市場的前景，來自新建專案的訂單近一年來持續擴增，去年相關占比甚至有時超過店面內裝修，比過去提升2～3成。

惠普表示，根據目前手中訂單能見度來看，到今年上半年的新建工程的營運前景都是朝正向發展。

在兩岸、東南亞地區房地產市場景氣進入調整下，以陶瓷原料生產主業的中釉，面臨本業衰退壓力，2023年取得桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程－木絲水泥板工程及輕隔間及天花板工程，總金額3.77億元。市場預期，工程收入應可為中釉今年本業的營運注入成長動能。

凱撒衛的客戶由內裝修師父擴大到政府機關，投入公共工程。

凱撒衛從2022年來積極投入台灣公共工程、新建案，做為營運搶攻重點，這二個內需市場成為凱撒衛近二年成長雙引擎；凱撒衛統計，公司推動工程市場的營運成果，已讓台灣市場的營收每年都以2位數成長。