800萬買2房＋車位！短短3年...「這2區」變化讓自住客懊悔

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國內房價多年來「漲多跌少」，有自住需求者若提早買房，不但買到較便宜價格、也享受到增值效益。而若有自住、購屋打算者，遲遲沒進場購屋，錯過較低價的時間點，會相當懊惱！夢享家地產行銷胡詠甯分享說，3年多前北台灣像是龜山A7重劃區、鶯歌鳳鳴重劃區，預售屋、新大樓的2房+車位，總價800萬元就可買到，如今這兩區域房價都明顯上升，我們實際接觸到許多有自住需求的民眾，看了多年若還是沒買房，都相當後悔。

新北市鶯歌鳳鳴重劃區因為未來有三鶯線捷運建設、台鐵地下化鳳鳴站的利多，造就近年具備一定的房市討論熱度，而前幾年房價基期較降時，就有不少投資客逢低先進場，成了炒高當地房價因素之一，而近年營建成本與工資、土地成本攀升，也都推升房價上漲。

此外，龜山A7的區域機能與發展也可期待，雙語文青國中小是熱門學校；A7郵政園區預計2025年啟用，未來有行政核心、北台灣郵件作業及訓練中心、物流中心、資訊中心的規劃，並規劃引進商場；且A7陸續有連鎖賣場進駐，生活機能漸佳，而A7科技園區持續有廠商進駐、辦公室陸續在興建，加上華亞園區現有的工作機會及人口，還有未來華亞園區二期預計將開發，將帶來更多就業人口，具備產業利多與購屋需求。

胡詠甯指出，龜山A7、鶯歌鳳鳴在前幾年的房價確實很吸引人，大約3年多前，這兩區域的預售屋、新大樓的2房+車位，總價800萬元就可買到，1,000萬元可買到3房+車位產品。

不過如今A7與鳳鳴重劃區的房價都已竄高，A7預售屋若接近A7體育大學捷運站的案子，單價已來到4字頭，僅換約產品還有3字頭可選；鳳鳴重劃區的預售案如今成交行情已來到37～39萬元左右。

胡詠甯指出，幾年前看好A7與鳳鳴未來發展性而提早進場的自住客，不但價格買得便宜，更享受到現在房產增值的效益，未來待重大建設到位，也還有增值空間；不過幾年前想買而沒有買，到處看房依舊沒下手的自住客，如今看到房價增幅都很吃驚、後悔，想要進場的困難度也提升。