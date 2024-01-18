《國際產業》AI讓員工變「BI」？傳谷歌警告這事還沒完

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《The Verge》周三報導，根據一份內部備忘錄，Alphabet旗下谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）要員工做好心理準備，今年谷歌還會有更多裁員動作。

報導指出，皮查伊在備忘錄中告訴所有員工，今年的裁員將著眼於消除層級，以簡化執行，並提升某些領域的運作速度。不過皮查伊也向員工表示，今年的裁員規模不會像去年那樣，也不會影響到每個團隊。此外，他表示公司擁有深具雄心的目標，今年將投資重大的優先項目。

此前有分析指出，科技巨頭的「效率年」（Year of Efficiency）或許已經結束，但谷歌和亞馬遜最近的行動預告這些大型公司將在2024年繼續裁員，因為他們正在大舉投資生成式AI。

分析師和產業專家普遍認為今年科技業的裁員規模會比較小且更具針對性，那些正在AI競賽中奮起直追的公司比較有可能裁減人力，以抵銷他們為發展AI砸下的數十億美元。

谷歌上周宣布裁員約千人。為了持續削減成本，語音助理（Voice Assistant）部門裁員數百人，Pixel、Nest和Fitbit硬體部門也將裁撤數百個職位，擴增實境（AR）團隊大多數人將被解僱，而中央工程團隊也將裁員數百人。本周二，谷歌宣布廣告業務部門也將裁員數百人。

Alphabet旗下影片分享平台YouTube周三宣布裁員100人，相當於其總人力約1.4%。去年1月，Alphabet宣布集團大舉裁員1.2萬人，佔全球員工總數逾6%。