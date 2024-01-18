《國際金融》俄羅斯3000億資產如何沒收 西方國家大傷腦筋

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】西方國家的官員周三在瑞士達沃斯市(Davos)表示，他們願意去沒收俄羅斯3000億美元的資產，以協助烏克蘭；但他們警告，魔鬼藏在法律細節裡，即使能做到，但也不是協助烏克蘭的萬靈丹。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在2022年初入侵烏克蘭。隨後美國和西方盟友禁止與俄羅斯央行和財政部進行交易，並且查封了俄羅斯在西方約3000億美元的資產。

G7國家正在討論是否可能沒收一些被凍結的俄羅斯資產；但是關於對俄羅斯央行資產採取此類措施的方式、機制和潛在影響，一些G7成員國對此表示擔憂。

美國的烏克蘭經濟復甦特別代表Penny Pritzker在周一的一場會議上表示，首先大家知道的第一件事，就是需要大量律師的參與，但至今尚未有決定。

她說，如果做出決定，最終將是集體性的行動；但是認為這是一種萬靈藥的想法，則是錯誤的。

俄羅斯警告指出，沒收這些資產將違反自由市場原則。俄官方還警告，俄羅斯將採取相應行動，沒收美國、歐洲和其它地區的資產。

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)長期以來一直對美國缺乏法律授權，去沒收俄羅斯在紐約聯準會被凍結的資產表示擔憂。但是她最近接受了G7集團領導人提出的請求，將依據國際法來探索沒收的方案。

部分西方高級官員的擔憂是，沒收俄羅斯投資於西方、以歐元、美元和英鎊計價的政府債券，可能會削弱各國央行相互之間儲備的意願。

目前大部分俄羅斯央行投資的證券，被凍結在位於布魯塞爾的歐洲清算銀行(Euroclear)。

比利時首相Alexander De Croo說，他不反對去沒收那些被凍結的資產，但是需要有一套明確的機制。他說：「我們不會拒絕資產的沒收。但我們需要建立一個機制，例如將它們作為對烏克蘭融資的抵押品」。

首相也說，他願意參與為烏克蘭轉移資金找到法律依據的解決方案，同時又不會破壞全球金融體系的穩定。