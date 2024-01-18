為離島發聲 澎湖通訊社成立及正式上線

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位於台灣本島西南方的台灣海峽，由澎湖群島所組成澎湖縣，面積為126.8641 平方公里，並由1市、5鄉的行政單位所組成。由於特殊的地理位置及優良的港灣條件，自古以來除了漁業經濟發達，更是大陸沿海居民往來台灣海峽的中繼站與軍事要地。由卓越傳媒集團所創立的澎湖通訊社於2024年1月成立，並於同年2月正式上線，以「關懷地方、理性透明」為創社宗旨，並以「客觀報導、公正分析」為最高準則，並同時提供讀者重大新聞訊息。

澎湖縣目前人口約107,000人，但旅居台灣各地鄉親有將近百萬餘人，分布全台。相較於金門、馬祖，一方面澎湖面積較大，二方面又非戒嚴時期前線戰區，使得澎湖獲得較好的建設發展，區內海產豐富、歷史人文多元發展，馬公市亦成為離島最大城市（縣轄市）。

繼馬祖通訊社、金門通訊社之後，卓越傳媒集團成立澎湖通訊社，將過去較為人忽略的離島媒體經營拼圖完整化，象徵離島公共事務的透明及被關注度將更上層樓，未來澎湖通訊社也將與國內、外各電子媒體合作，包含美國、中國大陸、日本、韓國等全球主要國家之主流媒體，讓澎湖不只能面向台灣，更能走向世界！

澎湖通訊社將以「公正媒體第四權」的角度，深入報導及分析在地新聞，持續關注離島民生、交通、觀光、建設、居住環境等產業動態，希望能提供在地民眾一個公正媒體的平台，也給予外地讀者一個深入了解澎湖地區新聞及發展的訊息平台。