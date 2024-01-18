佳世達報喜 明基醫院申請在港交所上市

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佳世達18日公告子公司BenQ BM Holding Cayman Corp.明基醫院集團（BBHC）擬於香港聯合交易所主板（Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited）申請首次公開發行股票及掛牌上市。

佳世達指出，申請海外證券市場掛牌，主要考量是拓展集團醫療服務事業版圖，提升營收與獲利增長。BBHC如順利於港交所上市，可透過多元籌資管道募集資金，以充實營運資金、優化財務結構。更可以進一步擴大醫院規模，增加病床數、引進特色醫療團隊及設備等項目，有利於增加集團營收及獲利，為股東追求最大利益。

雖然因為BBHC上市，公司對其持股比例有所稀釋，但從股權結構角度，佳世達仍保有對BBHC之控制地位，並繼續將其納入公司合併財務報表之子公司。

此次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行，未涉及轉讓本公司既有股份之情形，此方式不會使公司產生相關損益，但可增加本公司之股東權益。因此BBHC本次於港交所上市對本公司財務並無不利之影響，且具有正面效益。

業務面來看，BBHC通過股票公開發行上市，可有效提升業界能見度，吸引優秀人才加入，並可增加病床數，拓展特色科室。

BBHC發行上市之新股，股票面額暫訂為每股美金1元，預計發行之新股股數約占BBHC發行後總股本比例10～25％，預計公司對BBHC之持股比例將因此降低9.5～23.75％。惟最終上市之發行數量及降低持股比例，將根據當地法規、資金需求、與中國及香港監管機構的溝通情形及市場情況由BBHC與主辦承銷商確定。