佳世達報喜 明基醫院申請在港交所上市

佳世達18日公告子公司BenQ BM Holding Cayman Corp.明基醫院集團(BBHC)擬於香港聯合交易所主板(Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited)申請首次公開發行股票及掛牌上市。

佳世達指出,申請海外證券市場掛牌,主要考量是拓展集團醫療服務事業版圖,提升營收與獲利增長。BBHC如順利於港交所上市,可透過多元籌資管道募集資金,以充實營運資金、優化財務結構。更可以進一步擴大醫院規模,增加病床數、引進特色醫療團隊及設備等項目,有利於增加集團營收及獲利,為股東追求最大利益。

雖然因為BBHC上市,公司對其持股比例有所稀釋,但從股權結構角度,佳世達仍保有對BBHC之控制地位,並繼續將其納入公司合併財務報表之子公司。

此次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行,未涉及轉讓本公司既有股份之情形,此方式不會使公司產生相關損益,但可增加本公司之股東權益。因此BBHC本次於港交所上市對本公司財務並無不利之影響,且具有正面效益。

業務面來看,BBHC通過股票公開發行上市,可有效提升業界能見度,吸引優秀人才加入,並可增加病床數,拓展特色科室。

BBHC發行上市之新股,股票面額暫訂為每股美金1元,預計發行之新股股數約占BBHC發行後總股本比例10~25%,預計公司對BBHC之持股比例將因此降低9.5~23.75%。惟最終上市之發行數量及降低持股比例,將根據當地法規、資金需求、與中國及香港監管機構的溝通情形及市場情況由BBHC與主辦承銷商確定。