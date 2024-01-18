台股止跌回穩 法人：聚焦高股息股降低短線波動

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外資賣超87.53億元 三大法人1/18賣超台股77.28億元

台股今(18)日止跌回穩，外資、自營商仍站在賣方，投信則站在買方。外資等三大法人周四（1/18）合計賣超台股77.28億元，包括外資與陸資賣超87.53億元；投信法人買超32.38萬元；自營商自行買賣部分係買超9.05億元，避險部分係賣超31.19億元，合計單日賣超22.14億元。

台股昨天跌破季線後，今(18)日在台積電撐盤下，指數開高震盪收紅，終場上漲66點、以17227.79點作收，離季線僅差10點左右，因多空雙方屏息以待台積電法說會，今日台股成交量縮減至2706億元。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，雖台股後市仍不看淡，但預期短線波動度增加，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長標的，目前市場殖利率均值約在3.3％，看好科技產業族群如半導體、IC設計、AI概念、車用電子等供應鏈。

（工商時報 方明）

台股震盪收漲66點 重回17,200點

台股今天開高震盪，早盤觸及17,300點，但追價意願不足，終場指數上漲66點，收在17,227.79點，收復17,200點，但季線約17,237點關卡得而復失，台積電法說前夕，股價收盤上漲7元，漲1.2%。

台股今天開高震盪，加權指數終場上漲66點，收在17,227.79點，成交值新台幣2705.58億元。櫃買指數下跌0.18%；電子股上漲0.52%，金融股上漲0.37%。

晶圓代工廠台積電今天上漲7元，收588元，漲幅1.2%，聯發科收漲2.05%，創意漲2.68%；面板雙虎友達、群創股價收紅。

AI概念股漲跌互見，代工廠股價弱勢，廣達挫逾3%、緯創、技嘉小跌，受惠AI PC浪潮，宏碁、華碩收紅。

國泰證券證期處協理簡伯儀對中央社記者表示，台股跌深反彈，台積電在法說會前夕強勢，但整體市場漲多賣壓仍重，導致季線無法有效守穩。

（中央社）

台積電收高助彈 短期波動選股有方

台股昨天跌破季線後，今天台積電(2330)等三大權值股收高帶動，指數震盪收紅，終場以17,227.79點作收，上漲66點，漲幅0.38％，成交金額2,705.59億元。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在經濟數據方面，2024年美國就業、通膨將持續降溫，聯準會會議記錄顯示更多委員已預期通膨壓力放緩，故市場預期聯準會第2季啟動降息，台灣經濟持續受惠AI與高階晶片需求帶動出口，中國經濟在政策刺激及開放下，企業獲利也開始回升，2024是全球選舉年，為控制地緣政治風險，預期美中關係有和緩發展契機。

依以往歷史經驗，美國近40年來6次快速升息後進入降息循環，股市上漲機會居多，顯示在升息告一段落後，利率對市場影響程度降低，企業及經濟基本面將對股市給予更重要的影響。整體來看，美債殖利率開始下降，有利台灣市場資金動能，台股後市仍將有高點機會，可以逢低分批布局。

劉宇衡指出，雖然台股後市仍不看淡，但預期短線波動度增加，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長標的，目前市場殖利率均值約在3.3％，看好科技產業族群如半導體、IC設計、AI概念、車用電子等供應鏈。

（時報資訊 莊丙農）