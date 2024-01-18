驚豔海內外！ 雲門舞集《毛月亮》3月台南演出

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雲門舞集《毛月亮》海內外演出獲得高度讚譽，靈感竟來自藝術總監鄭宗龍有感於自己放假黏著手機滑不停，「要讓身體動一動」，作品結合巨型LED螢幕，透過舞者汗水、肌肉和力量與科技、數位媒介對話，風格張狂，狂野，3月30日、31日將在台南文化中心登場。

文化局長謝仕淵、台積電文教基金會執行長許峻郎、雲門舞集藝術總監鄭宗龍18日宣傳雲門舞集暌違6年，再度回到台南演出的好消息。謝仕淵表示，雲門舞集在台南文化中心演出上一場已是2018年，原本2021年也有一場「十三聲」演出，卻因疫情喊卡。

在台南觀眾聲聲喚之下，今年終於邀請雲門舞集到台南演出，同時也是台南400、台南文化中心40周年之際，別具意義。雲門在台南文化中心開幕頭2年就曾在此演出《白蛇傳》、《薪傳》等經典大作，40年來在該場地演出達22次，台南也是雲門舞集演出最多的城市之一。

鄭宗龍分享《毛月亮》創作，他說，古語「月暈而風」，月暈又稱為「毛月亮」，看到毛月亮，代表即將刮風，什麼是這個時代的風？2019年進而發想完成《毛月亮》，在英國等各地演出，都受到觀眾喜愛，希望在台南也能座無虛席。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，自己11歲踏進台南文化中心，開啟對藝術的想像，今年很榮幸邀請雲門舞集毛月亮到故鄉台南演出，把珍貴的藝術獻給家鄉，台積電文教基金會也攜手雲門，正式演出前一天，3月29日舉辦推廣教育場次，邀請台南各地莘莘學子到台南文化中心，欣賞難得的舞蹈盛宴。

雲門舞集《毛月亮》3月30日、31日將在台南文化中心舉辦全台巡迴壓軸場次，門票已經開賣，詳情請洽OPENTIX售票系統。

謝仕淵也提到，台南400大型表演藝術除了邀來雲門舞集演出，台南國際音樂節也將於3月登場，備受台灣樂迷喜愛的小提琴天后慕特將來台南演出，另外，去年深受好評迪士尼公主音樂會也是亮點之一。