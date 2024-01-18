台灣兒少身體活動量評等僅「F」 遠低於世衛組織每日運動量

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台體大與中興大學研究團隊，調查近5年全國5至17歲兒童及青少年身體活動情況，在2022年底於全球57個國家參與的全球兒童健康聯盟（Active Health Kids Global Alliance），顯示台灣兒童與青少年的總體身體活動量為「F」不及格等級，靜態行為過多，政府與學校雖投入資源，用以提升兒童及青少年身體活動，結果卻不顯著。

為喚醒國人對兒少身體活動與健康的意識，台灣體育運動大學副校長張振崗，及中興大學運動與健康管理研究所特聘教授巫錦霖帶領團隊，於2018年首度發表台灣兒少身體活動報告書，18日發表第2次台灣兒童及青少年身體活動報告書，內容包括11個評估指標，收集2017到2021年期間，全國5到17歲兒童與青少年身體活動資料，進行評比。

評比結果顯示，「身體活動量」與2018年相同均為「F」，低於世界衛生組織每日運動60分鐘建議量20％；「靜態行為」2018年為「C-」2022年為「D＋」，從46％到40％微降到39％到34％；「學校」與「社區與環境」運動提倡指標從「B＋」到「A-」。結果顯示，雖然在政府和學校實施各種政策與投入許多資源，改善社區與環境，以提升兒童及青少年身體活動，但是結果並不顯著。

在57個參與國家的評估報告中顯示，各國兒童及青少年的總體身體活動量普遍不足，包含台灣共有10個國家評定等級為F的不及格，其中亞洲國家台灣、印尼、菲律賓、越南更佔了4個，評比中僅斯洛維尼亞與芬蘭評為A-，其餘國家均為B-以下，且多評定為為D-到D＋。 研究團隊認為，需在學校之外提供更多身體活動機會，例如各種動態的遊戲、運動社團與運動俱樂部，以彌補學校運動團隊的不足，未來研究需要更進一步探討家庭和朋友的支持、動態遊戲等活動，對於促進兒童及青少年身體活動的影響，也希望政府可釋出最新的體適能檢測詳細結果，探討我國兒童及青少年體適能與各國間的差異。

中興大學校長詹富智表示，促進兒童及青少年的身體活動為奠定日後健康活躍的生活的基礎，不僅可以促進全民健康，更可減少未來國家醫療的支出，此次兩校共同研究成果，希望喚醒國人對於兒童及青少年身體活動的重視。