送愛心靠自己不募款 石原慈善基金會送物資不分南北

財團法人石原慈善基金會為社會送暖已28個年頭，從不間斷。在農曆年前，基金會更馬不停蹄進行捐贈物資行動。希望讓社會邊緣戶能過個好年。

石原慈善基金會代表南下高雄深入關懷邊緣戶，抵達前鎮區的興化里，里長朱蘇來蔭感慨：「現在薪水都趕不上物價，這裡年輕人又少，變成弱勢家庭越來越多。」石原慈善基金會與黃彥毓市議員攜手合作，在前鎮小港等官方補助未能觸及的地方，提供物資給需要的里民。

箱子中裝滿蘇打餅、麥片粥、洗衣精等日常必需品，親自送到受贈戶手中，其中一位婆婆開心地說：「光是有物資就很感激了！拿到這些禮物，過年就不用煩惱了，也省下不少開銷。」黃彥毓議員提到，已和創辦人石原一起在慈善這塊努力許久，「雖說『為善不欲人知』，但我們希望讓大家知道社會上還有這項資源在，藉此拋磚引玉，像創辦人石原所說，錢再賺就有、把錢花在應該花的地方。」

愛心送暖不分南北，石原智博更親自到台北萬華一同發送物資。最近流感盛行，除了原有的營養食品以外，也特地添購毛毯、口罩，希望兼顧健康。「做這件事讓我最有感觸的是，常常有長輩看到我們送物資來，不是露出笑容，而是忍不住流淚，不禁覺得社會還是需要多一點溫暖。」基金會與和德里合作已逾15年。石原創辦人有感而發，「沒有特別的動機，就是單純想要做善事；我也鼓勵公司的主管和同仁，一年至少一次一起參與送暖，讓他們了解自己是相當幸運的，同時也有應負的社會責任，關注弱勢。」他也感性的說，真的要謝謝這些長輩給這個機會，能接受基金會伸出的援手。

社會的各個角落尚有許多邊緣戶，生活困頓，卻因不符標準而無法領取政府補助。創辦人石原智博不靠募款，自掏腰包採購慈善物資之外也捐款協助，並積極聯繫地方鄰里合作，把最實際的幫助送到有迫切需要的人們手中，散播更多感動。盼這些愛心能陪伴受贈戶度過個好年，基金會未來也會觸及更多慈善項目，盡棉薄之力，幫助更多人。