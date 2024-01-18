東岸看牙更方便 植牙名醫段茂琦領軍進駐東基

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台東基督教醫院牙科軟硬體同步升級，更名為「牙科暨植牙中心」，不僅增加診療室、引進全新設備，更由知名牙周、植牙醫師段茂琦率領軍進駐，今年1月起提供先進、專業的植牙技術，讓複雜植牙重建的病患不必再赴外縣市就醫。

位於東基慈愛樓2樓的牙科診間全面更新，牙科設備也隨之升級，引進的口腔電腦斷層掃描儀（CBCT）、3D口內數位掃描機等多項設備。

牙科主任林俊凱表示，牙科診間由4間增加至5間，其中2間仍維持大空間，可供輪椅進出或手術示範教學之用；3D口內數位掃描機可取代傳統假牙印模，不用忍受咬齒模的異物感。

牙醫師陣容上，在植牙界頗負盛名的段茂琦與同窗好友、同為植牙名醫楊明哲，召募郭鈞、楊博貿、洪宇翰3位牙醫師進駐，加上原有的王剛毅、林俊凱2位醫師，組成7人陣容。

段茂琦表示，植牙目前非健保給付項目，對不少需要植牙的人來說，費用確實偏高。針對台東縣內迫切需要植牙的經濟弱勢病人，打算規畫植牙義診服務，同時作為新進牙醫師的植牙繼續教育課程，使病人獲得治療，年輕牙醫師也從中習得高端的植牙治療技術。

段茂琦是台灣植牙尚未蓬勃發展前，第1批赴美接受完整牙周植牙專科訓練的專科醫師。從事牙周、植牙工作近30年，曾於美國南加州大學牙周植牙研究所擔任客座教授達15年，1998年成立「台灣–南加州牙周植牙研究中心」，提供牙醫師繼續教育課程，是台灣成立最久的牙醫師專業牙周植牙教育機構之一。