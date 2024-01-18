《半導體》台積電Q1美元營收估季減4.2～8.3%寫同期高 雙率拚持穩

以Line分享

分享至臉書

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（18）日召開法說，預期2024年首季合併營收將介於180～188億美元，季減4.2～8.3％、年增7.7～12.4％。在假設新台幣兌美元平均匯率31.1元狀況下，毛利率區間略升至52～54％、營益率區間略升至40～42％。

以此推算，台積電首季合併營收估落於5598～5846.8億元，季減6.5～10.5％、年增達10.1～15％，中位數為5722.4億元，季減8.5％、年增達12.5％，有望改寫同期新高。毛利率及營益率預估中位數為53％、41％，前者與去年第四季相當、後者則估略降至4年低點。

台積電2023年第四季自結合併營收6255.29億元，季增2％、年減0.0005％，創歷史次高，毛利率53.04％、營益率41.6％，分為近2年、近2年半低，但分別符合、優於財測預期。歸屬母公司稅後淨利2387.12億元，15％、年減19.3％，每股盈餘9.21元，雙創第三高。

累計台積電2023年自結合併營收2.16兆元、年減4.5％，營業利益9214.66億元、年減17.8％，歸屬母公司稅後淨利8384.98億元、年減17.5％，每股盈餘32.34元，均創歷史次高。毛利率54.36％、營益率42.63％，較前年新高下滑、仍雙創歷史次高。

台積電表示，去年第四季毛利率下滑，主要受3奈米製程爬坡稀釋，全年則受稼動率下降及3奈米製程爬坡稀釋影響，但有利的匯率抵消部分不利影響。去年第四季及全年業外收益顯著增加，主要受惠利息收入增加挹注。

台積電去年第四季資本支出約52.4億美元，季減26.2％、年減達51.6％，累計全年資本支出約304.5億美元、年減16.1％，未達公司預期的320～360億美元區間。