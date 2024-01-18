《國際金融》限縮投資上限 越南打貪新招

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】越南國會18日通過新法規，降低法人投資人持有本土銀行業者的最高持股比例，外界認為，雖然可以減少對銀行的控制權，但也會讓金融業者的投資吸引力降低。

這項預定於2024年7月開始實施的新規範，不管是投資基金還是退休金基金等法人股東，最多只能握有銀行業者股份10%，明顯少於目前可有15%的上限。同時，有9成以上越南國會議員都是高舉贊成票。

為了大幅度整肅貪腐行為，越南於2022年底公布迄今為止最大的金融詐欺案。當時，當地女首富張美蘭（Truong My Lan），被指控從越南最大民間銀行之一的西貢商銀（SCB）非法挪用125億美元。

這位越南不動產女大亨之所以可如此乾坤大挪移，就是利用被提名任用的自己人，擴大在銀行的股權後，然後再把銀行當成提款機。贊成這條越南新金融法的人指出，或將遏止類似的情況未來再發生。但反對者說，持股上限比例還是太高，無法有效圍堵。

專家學者示警，越南金融業目前面臨呆帳增加，以及房地產危機外溢等不同的風險，這條新金融法會讓外界對越南銀行業者的投資減少，或許會產生負面效應。

外資一直呼籲越南政府，應該要取消或提高現行對越南本地銀行業者的投資上限30%規定。不過，很顯然地這條新法並沒有滿足外資的需求，故外資將來的投資可能會縮手。

至於越南個人投資大戶，還是按照以前的法規，對當地金融業者的持股比例上限最高可達5%，而非原想下修的3%。在這項金融新法中，也賦予政府更大力量，便於萬一日後發生銀行擠兌時，中央可以更有權勢來處理。