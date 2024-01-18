《財政》出口前50名廠商占半壁江山 5年來集中度升12.6

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【時報記者葉時安台北報導】112年受累於通膨、升息、地緣政治衝突，全球景氣低緩，我國出口又受高基期牽制，全年減9.8%，為近8年最大降幅。去年共有7萬571家廠商向海關申報貨物輸出，換算平均每家廠商出口值為613萬美元。如依規模值大小排序，前20名出口廠商占總出口比重為39.4%，前50名占逾半數出口，累計前1000名占82.2%，相當於前1%廠商即已囊括我國絕大多數出口，顯見出口領先廠商在我外銷扮演舉足輕重的角色。

與107年相較，112年出口廠商集中度普遍提高，其中前50大(涵括晶圓代工、IC 設計、封測等電子業者，石化、鋼鐵、筆電、面板等產業大廠，及運輸物流業者)占比由38.9%升至51.5%，上揚12.6個百分點，主因我國領導廠商持續致力於研發創新、提升產品競爭力，此外，部分物流業者代為申報輸出金額之擴增，也使得集中趨勢益為加大。

按出口廠商外銷之國家個數與貨品個數分布來看，112年出口單一貨品至單一國家為我國出口廠商的主要態樣，占總家數25.5%，但其出口值僅占0.5%，平均每家出口12萬美元；出口國家與貨品個數均在20個以上者家數占比僅1.7%，對應出口金額占比則高達62.6%，顯示經營多元市場及銷售多種類產品的廠商，因本身具有相當經營資源及競爭力條件，故對總出口貢獻較大，折算每家出口金額約2.3億美元，為平均水準(613萬美元)的37倍。