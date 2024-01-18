《國際產業》歐盟擬成立5億歐元基金 支持電池原料供應

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據公司高層的透露，歐洲兩家能源轉型的投資公司計畫籌資5億歐元(約5.4億美元)，用於成立一家電池原料基金，以填補歐盟在該產業供應鏈中的巨大缺口。

由歐盟所支持的兩家公司，InnoEnergy和Demeter投資管理表示，「EMA戰略電池材料基金」將專注於鋰、鎳、鈷、錳和石墨等關鍵礦物。

隨著交通和工業對電池需求的飆升，歐盟正尋求降低對外國供應的依賴，而這也是歐盟《關鍵原材料法》的一部分。歐洲電池聯盟的管理者，InnoEnergy的目標是建立一個完整的當地電池價值鏈，以增強歐盟的主權。

InnoEnergy執行長Diego Pavia在瑞士達沃斯市(Davos)參加世界經濟論壇時表示，任何價值鏈的強度取決於它最薄弱的環節，而如今最薄弱的環節是上游，目前有9成的供應來自中國。

歐盟執委會副主席Maros Sefcovic在聲明中表示，電池產業具有「戰略重要性，是全球競爭力的關鍵戰場」，他補充稱，獲得原材料是「未來最大的任務」。

InnoEnergy成立於2010年，已獲得35家企業和金融投資人的支持，至今已投資於200家公司，總營收達1100億歐元，其中包括電池製造商Northvolt和Verkor。

而一旦籌集到足夠資金，Demeter將擔任該基金的投資經理人，InnoEnergy將協助尋找潛在的投資專案。

該基金未來至少70%的投資將用於提高採礦、加工、精煉和回收等在歐洲當地生產的計畫，其餘將用於對加拿大、納米比亞(Namibia)和阿根廷等國家的投資。

該基金的一個重點是，找到更環保的方法來提取和處理這些原材料，這樣就可以根據歐盟的《永續金融揭露法規》，將基金歸類為第8條款基金。