勞退自提6％不划算 每月多領1萬不香嗎？一文盤點優劣

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【旺得富理財網 黃順德】民進黨總統當選人賴清德選前出席勞動政見發表會時掛保證，「只要政府在，勞保基金不會倒」，並明確指出，支持資方獲利，應合理分潤給勞工，不管是增加薪水、改善勞工條件等，未來也會建立一套鼓勵機制，讓資方提撥勞工退休金高於6％，也會鼓勵勞工增加自願提撥比例。

其中勞工退休金6％指的就是勞退新制，即雇主幫員工提繳6％，再依個人意願提繳最高上限6％，這些錢都是屬於個人專戶，等到60歲退休後，專戶裡的錢都可以全部請領；多數人常把勞保與勞退新制搞混，勞保會破產、勞工退休金則不會，勞保如同強迫買保險，勞退新制則是類似強迫儲蓄的概念。

舉例來說，小陳30歲、月薪30K，薪資年成長率1％，那麼他65歲退休每月可領多少？若以勞退基金投資報酬率5％計算。勞退自提0％、月領9,942元；勞退自提3％、月領14,924元；勞退自提6％、月領19,900元，小陳自提6％每月可以增加近一萬元的退休金，主要強迫儲蓄帶來的結果。

該不該勞退自提讓政府代操？理財專家認為，不能只看短期績效，也要考慮自身的三項條件，包括現金流、風險承擔能力、退休金來源等。以下一次整理勞退自提優缺點。

▲勞退自提優點

強迫儲蓄：增加勞工退休金個人專戶累積金額，強化退休生活保障。

政府代操：政府操盤的績效比放在銀行定存來得好

節稅規劃：自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅。

保證收益機制：提繳退休金的累積運用收益，享有不低於以當地銀行2年定存利率計算之累積收益保障。

▲勞退自提缺點

績效一般：績效很保守、無法讓勞工過很好的退休生活。

不能隨時提領：年滿60歲才能提領，如同儲蓄險有資金閉鎖期。

無法自選標的：不符合不同年齡需要的資產配置，特別是對青壯族群太保守

資金缺乏彈性：每月薪資的1％至6％存入退休金專戶裡，因此當下可運用的收入減少。

據勞動部勞工退休金試算系統，若每個月自提6％，效益會比只有雇主幫提撥6％還要好，但若勞工原本就有在投資，就要自行評估這筆錢自行運用的效益會不會更好。

賴清德還強調，除了會發展經濟、帶動就業機會、提高薪資，從而讓勞工退休生活更有保障外，也會建立一套鼓勵機制，讓資方提撥高於6％；此外，也會建立鼓勵機制，讓勞工自提比例提高。上述政見支票，未來賴上任之後就將一一被檢視，勞工們拭目以待。