中租基金平台：資安風險是投資趨勢

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近日國內科技大廠不平靜，駭客入侵勒索事件頻傳，隨著生成式AI的崛起，也對網路安全產業構成了重大挑戰，然而正因市場對資安需求提高，中租基金平台表示，網路資安產業大多具備高成長性，股價波動度也會比較大，分散配置、分批布局可降低投資風險。

根據全球網路資安領導廠商趨勢科技發表的2024年度資安報告中指出，有五大威脅企業需特別關注，包含雲端環境將出現自動化蠕蟲、以社交工程與資料下毒手法對付生成式 AI 與大型語言模型、軟體供應鏈成為駭客攻擊重點、AI 在犯罪活動中的使用、私有區塊鏈攻擊的增加等，可看見生成式AI帶來的機會與資安風險同樣巨大，網路安全已是企業領導者最關心的問題之一。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，根據全球數據公司Statista的預估，全球網路資安市場規模將從2023年的2500億美元成長至2030年的6570億美元，年複合成長率超過14％，顯見網路資安產業成長潛力龐大！

蘇皓毅提醒，在數位轉型加速的時代下，網路安全的重要性日益凸顯，投資人在關注科技基金的同時，不妨將目光移到著重資安的主題式基金，也將是AI時代下的受惠產業。網路資安產業相當重視技術創新，企業大多具備高成長性，股價波動度也會比較大，一般投資人可透過主動式操作的共同基金，讓研究團隊來精選持股、分散配置，以降低投資風險。

中租基金平台整理台灣核備基金當中，強調布局網路資安趨勢的基金共有3檔，包含「安聯網路資安趨勢基金」有9成以上投資於美國，以資訊科技類股為主；「百達-保安基金」85％以上布局美國、少部分配置於歐洲、新興市場，產業聚焦資訊安全、保安服務、保安設施等；「法盛智慧安保基金」布局以美國為主的成熟國家，除了35％配置於數位安全外，另外六成布局在實體安全領域，涵蓋物聯網、消費、飲食、運輸、居住、工作等多元產業標的。