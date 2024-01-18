國民年金最快2048年破產？「該不該繳」看1時間點

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【旺得富理財網 黃順德】台灣受少子化、高齡化影響，在2008年開辦的國民年金也受衝擊。國民年金（國保）是強制納退保的社會保險，據相關規定，被保險人若欠費，年滿65歲就無法領取老年給付，不過衛福部因考量被保險對象為弱勢族群居多，一度祭出邊繳邊領優惠，只要開始繳交分期保費，便會一併發放前5年給付，就有人鑽此漏洞，繳了第一期的1,500元，爽領2萬元，現已修法補破網。

國保未繳清欠費者，所有給付將暫時拒絕，保險年資也不予計入， 如已逾繳納期限後才要繳納，延遲繳納期間會加收利息，國保保險費設有10年補繳期限，即補繳期限就是以「每月保險費的繳款期限」＋10年，屆期後即無法補繳，將會直接影響被保險人的國保年資與給付權益。

國民年金保險費率精算及財務評估報告指出，國保準時繳交保費比率有逐年下降趨勢，2021年準時繳交比率僅41.3％，補繳率也很低，其中年輕人更是明顯偏少，財經專家認為，年輕世代對於國民年金繳費興趣缺缺的原因，不外乎就是「沒錢」，也缺乏「誘因」，相信應該不會有人為了領給付去生小孩。

精算報告也顯示，從現金流量分析，若不計入未來保費收入、預計在2033年破產；若在最佳估計假設未來保險費率固定為9％之下，預估基金餘額將於2048年9月底轉為負數，與前一次精算結果相比提前1年；專家表示，若2048年之前就能退休領錢，算一算可以領幾年，就可以知道繳了划不划算，如果距離退休還很遙遠，那就必須考量國民年金是否真會面臨破產，以及給付被調降的風險。