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年終清洗養護 花蓮市北濱外環道、中山路地下道封閉時間公布

  • 中時即時 王志偉
花蓮市公所年度都大力清洗市容空間，給市民遊客乾淨環境。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）
花蓮市公所年度都大力清洗市容空間，給市民遊客乾淨環境。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

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花蓮市北濱外環道是市區通往花蓮港、美崙地區的聯外重要道路，因砂石車等重車通過頻繁，粉塵及砂石淤積道路及排水系統，花蓮市公所1月22日上午8時起至29日下午5時止，道路封閉清洗；另外，花蓮市區中山路地下道也將在1月26日晚間10時起至27日清晨6時封閉清洗道路，市公所在農曆年前清洗這2條要道，讓用路人有個乾淨的交通環境。

花蓮市北濱外環道路有效解決砂石貨車行經市區產生噪音、空汙問題，但掉落的砂石長期以來，淤積在北濱外環道的排水設施，而排放的廢氣更污染牆面等問題，在外環道北端路口及隧道口雙向車道，因長期重車往來，加上隧道口有一定的坡度，停等號誌起步時的巨大扭力，造成截水溝蓋產生耗損，也讓排水溝設施急需重新加固整建。市公所藉年度養護期間，一併將此案納入開口契約工程，因此今年度外環道封閉時間較長，一連8天。

市長魏嘉彥表示，北濱外環道今年度由於配合施工管制時間拉長，敬請市民朋友們多加留意並見諒，封閉期間用路人請改由北濱街或海濱街通行。另外要特別注意的是，15噸以上貨車在管制時段每天晚上8時起至隔天上午8時之前，禁止行駛於北濱街與海濱街，請大貨車駕駛注意，以免受罰。

此外，中山路地下道也將在26日晚間10時至27日清晨6時進行道路封閉，清潔隊將利用夜間車流量較少時段，搭配交通管制，完成中山路地下道的清洗作業，請用路人遵行現場人員指揮繞道通行，勿強行闖入，以利清洗作業進行。

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