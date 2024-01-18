年終獎金理財術 台新基金定期定額終身免手續費

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隨年關將近，大家的年終獎金陸續入帳，台新銀行觀察，民眾領到年終獎金，偏好採取較多元的理財方式，包括美元定存、固定配息債券及基金，過往民眾想購買不同市場基金，每次申購都會產生手續費負擔，為協助解決痛點，台新銀行今年1月推出「活動期間內線上定期定額新申購基金，享該憑證終身免申購手續費」優惠活動。

台新表示，讓更多的民眾可以善加定期定額基金理財，將辛苦一整年賺來的年終獎金再放大。另，活動期間基金定期定額贖回也不收信託管理費，開始定期定額投資，現在正是最好的時機。

台新銀表示，展望今年投資市場，隨市場預期美國聯準會（Fed）將啟動降息，許多國家將舉辦大選，整體經濟情勢預計呈現「軟著陸」現象，有助於理財新手入門進行投資。民眾想善用年終獎金，建議可以先擬定明確的財務目標，包括短期和長期目標。其次，考慮分散投資，將資金分配至不同資產類別，以平衡風險收益，同時留有部分現金備用，應對緊急支出或市場波動。再來，可選擇定期定額申購基金，享受成本平均效益，長期積累財富。

台新銀觀察，在眾多理財方式中，基金相對更受民眾喜愛，今年截至1月15日，申購產品金額以基金占比為最多，其次才是債券和傳統險。定期定額購買基金具有分散風險、長期積累財富的優勢，避免受到單一市場波動的極端影響，此外，長期定期投資也能平均分攤市場波動，降低市場波動對投資組合的衝擊，幫助在市場中持續積累財富。

台新銀表示，即日起至本行公告截止日，透過台新銀行網路銀行、行動銀行、Richart、以及「理財速GO易」進行定期定額新申購基金，可享終身免申購手續費優惠，幫助降低基金入手門檻，是民眾掌握理財起步的最好時機。