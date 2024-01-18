超高齡社會超前部署 運研所APEC國際論壇聚焦長者MaaS

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台灣即將邁入超高齡社會，交通環境也要與時俱進，提升友善使用。交通部運研所18、19日辦理APEC國際論壇，探討APEC會員體在MaaS領域推動生態系統之發展、跨境串接，以及運用MaaS提供優質包容性服務等作為與挑戰。

運研所運輸科技及資訊組長吳東凌表示，台灣在做交通行動服務（MaaS）在APEC有領導地位，帶動亞太國家發展智慧運輸。吳東凌指出，台灣即將邁入超高齡社會，在MaaS方面必須超前部署，借重日本社會經驗，研擬透過生成式AI服務，提高高齡長者便捷交通體驗。

吳東凌說，本次會議有日本、美國派員參加，聯合國、APEC都很重視MaaS的發展，針對疫情過後MaaS對亞太地區的幫助、作為及技術交流，會後將向APEC秘書處回報成果，作為APEC官方技術文件，也作為國家推動交通政策的參考方針。

運研所說明，交通行動服務（MaaS）是指用單一平台整合多元運輸服務，提高交通移動便利性，為促進APEC區域疫後的跨境移動力，論壇首日探討「MaaS跨域合作-以人為本的服務與產業價值」，就歐盟、APEC各會員體在建構MaaS生態系統之現狀、挑戰、最佳案例等進行分享，以了解MaaS如何將人性化服務作為核心產業價值，找出最適宜的跨域合作模式。

運研所指出，鑑於人口老化趨勢不可逆，日本已經有多年經驗，日本也體會到若無超前部署，將面臨推動困難，因此，運研所正研擬實驗，透過line服務與高齡者溝通，導入AI的高度辨識技術讓高齡者可以降低3C使用門檻，透過語音辨識，輔導交通指引。

此外，有關MaaS包容性服務的重要性與挑戰，也包括MaaS提供女性、偏鄉居民、身障者等弱勢族群之包容性服務潛力、挑戰及應關注重點。

本次論壇由運研所代表台灣在APEC運輸工作小組（TPTWG）的複合運輸與智慧型運輸系統專家小組（IIEG）提案，是疫後首次聚集36名外籍及25名我國產官學研專家、代表進行深度交流與討論，美國在台協會、日本台灣交流協會、馬尼拉經濟文化辦事處、駐台北印尼經濟貿易代表處、泰國貿易經濟辦事處等駐台外館亦參與討論。

邀集來自APEC區域內澳、印、日、韓、菲、泰、美、越等會員體參加。此外，女性參與運輸任務小組（WiT）、歐盟ERTICO-ITS、身心障礙研究與能力發展中心（DRD）、共享運輸中心、中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）、悠遊卡公司等國內外交通行動服務領域機關、專家學者、產業代表與會。