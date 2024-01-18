整併花旗後最大規模換卡潮 星展eco永續卡全系列權益亮相

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為鼓勵卡友從日常消費響應永續，星展銀行宣布推出「星展eco永續卡」全新權益，即日起，將啟動與花旗整併後最大規模的信用卡換發作業，使該卡成為星展銀行發卡量最大、突破百萬發行量的信用卡，透過新權益攜手長期支持的社企和社創夥伴，推出多項綠色消費禮遇，另針對電動車及低碳交通提供加碼回饋，期待與客戶共同發揮永續影響力。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展一直關注環境議題，並串聯企業資源推動永續，「星展eco永續卡」是在亞洲首張使用可生物分解材質PLA製作的信用卡，導入碳中和技術降低製卡過程238噸碳排量，相當於減少了汽車繞行地球37圈所產生的碳排量，在完成永續卡系列換發作業後，星展銀行更將成為亞洲第一大PLA材質信用卡發卡行。同時，信用卡權益更納入低碳交通、社企商品與服務等消費場景，期望以實際的優惠加碼，鼓勵卡友擁抱綠色消費。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基強調，現金回饋卡一直是最受台灣消費者歡迎的信用卡類別，整合原花旗現金回饋信用卡產品，星展eco永續卡全系列共推出五張卡別，除了原花旗卡友權益維持不變外，星展eco永續卡提供國內外一般消費享1.5％現金積點無上限，並針對國人喜愛的海外地區消費加碼提供最高至5％現金積點優惠，同時結合綠色消費加碼回饋，讓卡友能繼續安心「無腦刷」。

因應海外旅遊需求增加，星展銀行針對國人喜愛的熱門地區，包含新加坡、日本、韓國、美洲、歐洲等地區，推出於當地店家持實體卡刷卡消費享最高5％加碼回饋，加碼回饋每期帳單上限1,000點。在現金積點兌點方面，即日起至6月30日止，卡友僅須透過專為星展卡友打造的星展Card＋ App即可兌換，最低僅需100點，即可選擇即時消費折抵、信用卡帳單折抵、兌換刷卡金或哩程等多元獎勵，兌點更靈活、方便。

除了一般消費回饋，星展更針對低碳交通提供額外的綠色消費回饋，卡友刷星展eco永續卡支付Tesla充電資費或Gogoro（含PBGN車主）每月電池資費，即可享最高至10％現金積點回饋。

此外，搭配星展eco永續卡系列換發作業，星展攜手包括鮮乳坊、茶籽堂、玩轉學校等長期陪伴的夥伴，支持社會企業與社創組織透過創新商業方案解決社會議題，共同推出最高10％回饋的綠色消費加碼，邀請更多卡友認識這些具永續願景的企業，並支持相關優質產品與服務，共創正面的社會影響力。

慶祝星展eco永續卡系列上市，自 2月16日起至6月30日止，每周一至五持卡於全台星巴克刷星展eco永續卡系列卡消費現場調製飲品，即可享免費升級植物奶，全植物成分更環保。原花旗現金回饋卡卡友在4月30日前完成星展eco永續卡新卡開卡，並於30天內新增任一筆一般消費，將再獲得星巴克110元電子禮券乙張。詳細資料請參考星展銀行（台灣）官網。