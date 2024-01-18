公路局增闢「求財大道」 確保春節紫南宮求財路順暢

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南投縣竹山鎮紫南宮是國內知名求財廟，每年春節期間交通擠爆，公路局18日指出，該局將實施春節交通疏運措施，將台3線消訓中心路口南下路段增闢1車道，希望有效疏導左轉進入紫南宮停車場車流，讓求財路順暢不塞車。

公路局表示，歷年春節連假期間，民眾熱愛參拜廟宇，常造成知名求財廟紫南宮周邊道路車輛壅塞，為有效疏導車流，該局規劃將台3線消訓中心路口南下增闢1車道，使原本2車道擴增為3車道，路旁也會增設紫南宮指引標誌，希望有效改善左轉進入紫南宮停車場及直行往竹山市區車流。

公路局指出，參照往年交通量觀察，預估台3線及台3丙線紫南宮路段自2月10日(初一)~14日(初五，)上午9時至下午17時為易壅塞時段，提供用路人參考，提前出發或改道。

公路局建議，春節到竹山紫南宮求財民眾可多加利用公路局「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路APP」、「可變資訊系統標誌」、「警廣路況廣播」及「路況通報專線」等即時路況資訊，確保求財路順暢不塞車。

公路局疏運措施如下：

1.國道3號南下：可由名間交流道左轉台3線，往南經名竹大橋，依紫南宮指示標誌，由台3線224k＋800與消訓中心路口左轉進入紫南宮停車場。

2.國道3號北上：可由竹山交流道左轉台3線再往北上方向前進，行經台3丙線與集山路口請勿右轉進入，改左轉行駛台3線與南雲路口附近，看到「往紫南宮車輛請行駛外側車道」指示標誌，於台3線消訓中心路口右轉進入紫南宮，可避開台3丙線易雍塞路段。

3.如消訓中心路口南下左轉前往紫南宮車流增多，竹山分局將視狀況，調撥中間車道改為2個左轉車道，以共計3車道，疏解左轉車流。

4.紫南宮停車場內如停車位滿載，且迴堵至省道之情形，竹山分局會現場疏導人員及廣播，勸導車輛勿再進入。

5.竹山交流道聯絡道將設置牌面，引導大客車直行至省道路口，勿往產業運輸大道，以避免大車於名竹大橋竹山端無法轉向之情形。