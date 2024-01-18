年關將近「吊籠」作業藏風險 高市勞工局長率隊突擊檢查

年關將屆，住商及大樓常因外牆清潔作業而增加職業災害風險，日前高雄三民區才有清潔人員在沒有安全防護下在高樓外清潔玻璃，讓人看得心驚膽跳。勞工局已列為春安勞檢期間的重點督查範圍，尤其採用吊籠作業時，應確保設備及安全裝置正常運作，及落實作業管制措施，為此，勞工局到新興區一處正有使用吊籠的大樓外牆磁磚檢測進行督檢，初步檢查有按照規定實施，但吊籠鋼索有變形扭曲狀況，需進一步改善。

歲末年終也是大樓外牆清潔作業頻繁期間，住商及大樓常因外牆清潔作業而增加職業災害風險，尤其是像吊籠作業，風險的成因包括勞工未具操作人員資格、固定及架設不當、工作台傾斜或跨出作業、鋼索或救命索不符規定，進而可能發生吊籠掉落或人員墜落事故，因此作業前務必強化作業管制與機具、鋼索、救命索、支撐固定及安全裝置之檢點，且對於作業下方危險區域範圍應設立警告標示，作好作業區域管制，防止用路人進入，作業期間並應持續監督、指揮，以維護作業安全，已列為春安勞檢期間的重點督查範圍。

勞工局長周登春18日率隊到新興區復興二路一棟大樓進行突擊檢查。周登春說，該大樓是進行外牆磁磚有無掉落風險檢測，作業時須使用吊籠，經檢督後，原則上有按照安全衛生規定實施，包含人員管制、設備檢查和人員訓練均符合規定，不過仍有需要加強部分，吊籠升降鋼索經目視有部分彎曲的情形，且與結構物接觸面可能有防護不足的疑慮，已責令雇主應再確認並強化相關防護。