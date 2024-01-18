碳費未開徵前 預拌混凝土公會：國內預拌混凝土不會漲價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

砂石、灰飛、爐石粉及水泥等原料成本穩定；預拌混凝土公會18日指出，原物物價格穩定，在水泥因碳費開徵漲價前，國內預拌混凝土價格不會漲價。

預拌混凝土原料成本包括水泥、灰飛、爐石粉、砂石等 「直接材料」，占總成本約79％；另外，包括運輸費用、直接人工、銷售費用、管理費用及間接費用等，則占整個預拌混凝土成本的21％。

公會指出，前波預拌混凝土價格調漲，是因水泥生產成本之一的煤碳價格大漲，所以水泥價格調漲。另外，灰飛、爐石粉因供給減少，標購價格大漲，也導致預拌混凝土的原料成本提高，造成前一波的漲價。

近一年來，水泥價格沒有調漲、灰飛及爐石等供給穩定，公會指出，國內預拌混凝土的價格有將近一年都維持穩定的出貨價格。

公會指出，先前水泥調漲的原因之一是煤炭價格大漲；但，近半年來煤炭價格已下跌、回穩。因此短期會讓水泥價格有調整的主要因素就是政府課徵碳費。

政府尚未公告碳費標準、對水泥業影響成本未知，因此，公會表示，在水泥未因碳費課徵而漲價前，國內預拌混凝土的價格不會漲價。

市場指出，由於國內房地產市場景氣正在調整中，開工率也在下滑；加上先前台商回流、科技廠辦建案及科技園區的案量也因全球經濟的因素而有趨緩，去年國內預拌混凝土的出貨有減少。因此，在市場需求減少下，預拌混凝土要漲價的空間也縮小了。