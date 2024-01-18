改善斗六後庄埤滯洪環境 雜亂埤塘化身親水公園

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雲林縣政府為改善斗六市後庄埤滯洪環境，規畫「後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫」，18日舉行揭牌啟用典禮，原本雜亂的埤塘搖身一變成為特色親水公園，與周邊膨鼠森林公園、縣文化中心串聯，形成一處適合運動遊憩、觀光休閒的特色場域，希望藉此持續推動斗六成為多元活力城市。

後庄埤歷史悠久，創建於清道光22年（西元1842年），當時為穩定取得水源，由地主與佃農共同於施設塘埤，引進芭蕉溪水灌溉農地，至今已逾百年。但這處富有歷史背景與灌溉用途的埤塘，因地勢低窪廢水匯流淤積，長期閒置導致雜草叢生，嚴重影響在地環境衛生與公共安全。

雲林縣政府向因此向水利署提出「後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫」，著手將後庄埤轉型為親水公園，18日由雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人主持揭牌啟用典禮，工程改善範圍約1.2公頃，保留既有大型喬木並重新植栽原生樹種，環境煥然一新，除提供民眾休閒去處，也兼具環境教育功能。

張麗善表示，本期工程費用近5400萬元，工期約2年，專注於基地現有空間改善及聯外步道串接，包括設置人行步道、生態浮島、植生綠美化區及跨渠連接橋等，後續將規畫光環境與親子共融空間，提供民眾更友善的親水環境，創造綠意場域，兼顧生態與生活功能。

張麗善說，為讓大家更了解這處親水空間，本月20日將舉辦「雲林天空之島星空音樂會」，邀知名藝人、啦啦隊、表演團體以及斗六在地大學生演出，展現雲林活力。結合地景營造的全新風貌與未來的光環境，讓後庄埤親水公園不論白天或夜晚，都能與市民緊密連結，提升鄉親們的整體生活品質。