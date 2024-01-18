《半導體》台積電2024美元營收增逾2成 資本支出估280~320億美元

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（18）日召開法說，總裁魏哲家看好2024年將是台積電健康成長年，預期在AI及高速運算（HPC）需求帶動下，全年美元營收可望年增達21～25％，優於晶圓代工業平均的20％。財務長黃仁昭則表示，今年資本支出估落於280～320億美元。

魏哲家表示，2023年對半導體產業是備受挑戰的一年，但同時也看到生成式人工智慧（AI）等相關應用興起。晶圓代工業去年產值衰退13％，但台積電在AI及HPC領域具重要地位，全年美元營收僅年減8.7％，表現仍優於產業平均。

展望2024年，魏哲家，不含記憶體的半導體產業產值可望反彈逾10％，其中晶圓代工業可望成長達20％。台積電全年在AI及HPC等需求帶動下，今年美元營收可望年增達21～25％，表現優於產業平均，將是健康成長的一年。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示， 2024年首季營收預期將受到智慧手機需求季節性修正影響，但高速運算（HPC）相關需求可望抵消部分不利影響。而去年下半年毛利率下滑主要受到3奈米爬坡稀釋影響，預期今年將持續改善，長期毛利率達53％目標仍可達成。

台積電2023年資本支出304.5億美元、年減16.1％，未達預期區間320億美元底標。展望2024年，黃仁昭表示資本支出估落於280～320億美元，主要因應短期不確定因素適度緊縮規畫，其中7～8成用於先進製程、1～2成為成熟與特殊製程，1成為先進封裝測試等。