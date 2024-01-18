自住客嗨！林口4字頭買大樓vs.「只能買老公寓」　他曝買氣變化

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總統大選已經結束，在大選前加上受到政策面的影響，多少影響買氣，新北市房市熱區之一的林口也不例外！永慶不動產林口民視中山加盟店李若田店長表示，林口這幾年人口明顯增長、持續有剛需自住買盤進來，不過大選前1個月左右，林口房市買氣有稍微縮減，但現在選舉已過，局勢更加明朗，買氣預料將「大大回升」，此外，在林口4字頭可買屋齡不算舊的大樓，與鄰近區域相比，更顯優勢。

林口這幾年人口增加明顯，除了因諸多公共建設挹注、捷運便利性，以及產業園區發展增加就業機會，加上環境不錯、公園綠地多、生活機能大幅提升，都帶動民移居與買房。觀察新北市官方資料，林口近十年來每年人口成長約3,500人，103年（2014年）10月份林口設籍人口數為96,920人，到今（2023）年10月大增為132,311人，增加數35,391人，平均每年有3、4千人的成長，而至2023年12月，林口人口數已來到近13萬3千人，短短兩個月又增加數百人。

李若田指出，主要因林口房價比台北市、新北蛋黃區便宜，加上擁有高速公路、機場捷運、多路線公車等交通便捷性，以及國際媒體園區、新北國際AI+智慧園區等產業挹注，還有長庚醫院的醫療資源，加上人口紅利、區域發展持續，都帶動林口的房市買氣。

不過大選關係稍影響房市買氣，李若田說，很明顯感到，今（2024）年大選前1個多月，林口房市買氣有些降溫，不過預期大選後的2月、3月份開始，就會有「遞延買盤效應，且將形成量趨多、價微揚的走勢」。

李若田表示，林口房市這1、2年呈現釋出量少，但需求大的情況，價格相較於周邊的新莊、泰山等區域，具備優勢，持續吸引自住民眾及長期置產客，林口新市鎮文化三路較中後段的社區，平均成交單價4～5字頭，單價40多萬元就可買到屋齡10多年的大樓，而單價4字頭在新莊、泰山恐怕只能買到老公寓，因此對喜愛林口的自住客來說，真的很有吸引力，且CP值高。