捕捉客家年味 竹縣新瓦屋福客慶豐年龍來了

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新瓦屋有龍出沒？新竹縣文化局因應龍年節慶，在新瓦屋客家文化保存區設置14個龍年裝置藝術，縣長楊文科18日化身尋龍勇士尋龍趣，宣布「2024新瓦屋福客慶豐年─龍來了！」活動在20日展開，歡迎民眾來拍照打卡，捕抓新瓦屋不一樣的年味！

文化局今年邀請雕塑藝術家蔡政維、袁采薇，以新瓦屋店家與老建築特色發想，創作龍頭、龍爪子、尾巴等可愛趣味龍裝置藝術裝，18日裝設完成，剛好有錦山國小學生到新瓦屋做戶外教學，小學生看到龍頭直說「這裡有蛇！」

縣長楊文科與文化局長李安妤以「龍重登場」春聯展開尋龍趣，利用影像錯位拍攝手法，楊文科用手「托龍」、李安妤「抓龍」及新聞處長魏文元「親龍」等，呈現的畫面相當有趣。

楊文科表示，透過「龍來了！」主題，增加民眾探索趣味外，還有草地音樂趴、市集，並可到鄰近的東興圳欣賞光藝節，開心過年，歡迎民眾前來拍照打卡，捕捉新瓦屋不一樣的年味。

李安妤表示，2024新瓦屋福客慶豐年-龍來了！》系列活動從20日至2月29日止，橫跨農曆春節及客家天穿日，「尋龍記×藏寶地圖」裝置藝術20日正式登場後，27日舉辦「福客慶豐年」活動，有「春味市集」帶來超過20組質感品牌，並設計收冬慶豐收意象，帶民眾一秒回到過去，感受客庄年節風情。

草地音樂趴邀請多次入圍金曲獎的「黃子軒與山平快」樂團，帶來最Chill的視聽饗宴，完成指定任務還可索取限量吉龍髮箍或進行紅包抽抽樂遊戲，有機會把原木板凳、紀念提袋或創藝聚落店家特色選品等好禮抱回家。

「東興圳光藝節」活動持續到2月25日閉幕，1月20日、21日及2月24日、25日邀請到新生代客語饒舌歌手VUIZE王鍾惟、療癒系樂團守夜人、愛客樂icolor、客家新曲獎首獎得主及在地傑出演藝團隊輪番接力展演。