台南首屆「新營波光節」 幾米戶外藝術裝置展率先登場

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台南市今年首度舉辦「新營波光節」，主打2大展區，推出新營文化中心幾米戶外藝術裝置展、新營天鵝湖燈節，將分別在1月20、27日開幕，期待結合地方文化與地景，打造出一場與生態相依的波光盛宴。

台南市政府近年結合地景、燈光藝術作品，打造鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭，今年特別以新營為核心，舉辦新營波光節，與月津港燈節一同閃耀北台南，展現地方文化活力，迎接嶄新的一年。

率先登場的「團圓．微光」幾米藝術裝置展，在新營文化中心戶外廣場重現《月亮忘記了》繪本中的經典場景，設置3顆分別為6公尺、3公尺及2.5公尺高的超級月亮，展期自1月20日至3月24日，開幕點燈儀式將於1月20日晚上6點舉辦，當天還有音樂表演及市集活動。

另新營天鵝湖的展區，則以「波光圈」為策展主題，展覽包含環湖光布景、大型水上噴泉及8件主題亮點作品，展期自1月27日至3月3日，開幕啟燈儀式將於1月28日晚上6點舉行，燈節期間白天亦規畫生態導覽解說、走讀小旅行、街頭藝人演出等活動。

幾米藝術裝置展近來已搭建完成，吸引不少路過民眾駐足拍照，副市長葉澤山今天也與市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、趙昆原到場開箱；葉澤山說，幾米《月亮忘記了》是人人都喜愛的繪本，變成大型裝置藝術後，可讓喜歡幾米作品的讀者更有感。