美國表演藝術國際年會落幕 台灣隊打進北美表藝市場

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美國表演藝術專業人士協會（Association of Performing Arts Professional，APAP）2024年紐約年會於16日落幕，作為全美表演藝術專業交流及交易節目的年度盛事，今年吸引全球超過3000位演藝經紀人、節目策展人及表演藝術團隊與會及設攤。文化部駐紐約台北文化中心今年首次攜手台中國家歌劇院聯合設置台灣展位，並率領翃舞製作、布拉瑞揚舞團兩支台灣當代舞團代表與會，面對面與買家介紹洽談，實質推進北美巡演邀約。

APAP年會商業市場導向強，與會專業人士均把握機會交流美國表演藝術產業近期趨勢及挑戰。依台中國家歌劇院節目企劃部節目組組長邱美芳參與年會的觀察，美國各劇院在經歷疫情重創後，更加注重與社群及學校連結，深化與觀眾的互動，幫助在地社群理解每檔節目背後的故事及文化意涵。

台灣當代舞團翃舞製作及布拉瑞揚舞團，在參與APAP年會前皆已有北美巡演規畫，本次則由團隊代表親赴紐約與多位北美策展人在年會上交流，進一步確認2024及2025年的巡演邀約，拓展巡演的地域及場次規模。

布拉瑞揚舞團執行長廖詠葳表示，「這些策展人願意在百忙之中抽出時間與臺灣團隊見面，是駐紐約台北文化中心及台灣表演藝術界前輩長期累積人脈的結果，非常珍惜與策展人見面的機會。」布拉瑞揚舞團由原住民編舞家布拉瑞揚・帕格勒法於2015年在台東成立，舞團預定巡演的新作《我・我們》第一部曲邀請原住民歌手阿爆、藝術家磊勒丹・巴瓦瓦隆合作打造電音魔幻氛圍，是以台灣排灣族部落文化為中心的作品，在APAP年會上也受到北美策展人關注。

翃舞製作《羽人》結合傳統戲曲中常見的物件「翎子」進行演出，風格獨特，除已獲知名的美國舞蹈節（American Dance Festival）邀請於今年夏天演出外，也可望促成2025年春天串聯紐約、休士頓、達拉斯及丹佛等美國城市的大型巡演。團隊本次由國際發展專案經理蘇珮珊代表參與年會，親自與策展人討論邀演細節，也經由與在地專業人士交流，認識美國演藝經紀商業生態及其節目宣傳策略，收穫豐富。

台灣編舞家劉奕伶曾擔任美國知名的比爾提瓊斯／阿尼贊舞團（Bill T. Jones／Arnie Zane Company）專職舞者十多年，她分享從表演者轉換為編舞創作者身分後，再度回到紐約觀摩年會的心得，對年會中快節奏且競爭激烈的藝術家提案（Artist Pitch Session）單元很有感觸，也期待未來有機會站上年會台臺，向全球策展人推薦來自台灣的作品。