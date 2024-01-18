陞醫生技獨創生化脈衝外泌體 專利加持國際市場看好

國內專注誘導型外泌體研發的陞醫生技，今(18)日舉辦的新聞媒體發布會上，發表該公司獨家專利技術及新一代ExoGiov 及LAEXO外泌體保養品。會中邀請台灣生物產業協會理事長吳忠勳博士、國內知名雅文皮膚科診所院長 黃千耀醫師，偕同陞醫生技董事長 謝儒生博士，一同揭露陞醫生化脈衝外泌體與一般國內外市場的外泌體的差異與優勢，從產業發展趨勢到技術創新應用，及產品合法合規應用，重新定義了生化脈衝誘導型外泌體在市場的優勢及核心競爭力。

吳忠勳理事長開幕致詞中，特別強調外泌體是未來再生醫療產業發展很重要的一個領域，而誘導型外泌體則是外泌體研究與發展在再生醫藥應用的關鍵核心，陞醫公司的生化脈衝外泌體是誘導型外泌體的產業先驅，看好其發展潛力。恭喜陞醫生技及謝董事長帶領的團隊建立的核心技術應用平台已取得中華民國及中國發明專利，其他國際專利也將陸續取得，未來在國際市場布局及發展值得期待。

陞醫生技董事長謝儒生博士於會中分享「生化脈衝外泌體技術平台」的生物醫藥戰略布局，目前陞醫已開發百餘種可作為再生醫藥應用的外泌體，皆經過NGS次世代基因定序、定量聚合酶連鎖反應及細胞活性試驗，確認初步功效，並已有多項攜手國內幾家教學醫院/單位，如三軍總醫院/國防醫學院進行動物試驗，準備進入再生醫材及新藥臨床試驗。隨著國際專利陸續取得，對於陞醫生技的國際市場布局更為有利，現已有海外市場陸續商談合作。除了醫藥發展佈局規劃外，謝董事長也指出2023年上市銷售的生化脈衝外泌體「ExoGiov愛奇芙」，除了有國際化粧品INCI，是利用非人類來源的間質幹細胞，為台灣國際市場完全合法合規的化粧品外泌體原料，憑藉著獨特的功能誘導，及分離純化技術，除了讓「ExoGiov愛奇芙」的高功效、高純度及常溫保存等優勢及差異化，獲得國內皮膚專科醫生的肯定外，更受到國際市場紛紛注目，甚至國際市場的主要對手韓國也格外關注，可預期2024年陞醫生技將在國際市場大放異彩。

國內知名皮膚專科醫師 黃千耀院長，於會中分享如何評估篩選外泌體及如何應用外泌體於美容護膚保養品。黃醫師解釋首先評估安全性及合法性，目前雖然國內衛福部正在針對化妝品法規禁止使用人類來源的細胞、組織及其衍生物進行修法，惟國際上大都還是禁止使用人類來源的外泌體，在修法未通過前，還是需以非人類來源的外泌體及有國際化粧品INCI 作為保養品應用的首選原料，再來就是根據科學數據及實際產品應用效果來評選，近年來國際科學期刊研究都指出外泌體在皮膚修復、淡化疤痕、預防落髮等領域都有很好的效果。

黃千耀醫師說明，陞醫生技以「獨家專生化脈衝誘導外泌體」專利技術開發的外泌體醫美原料，在促進膠原蛋白、彈性蛋白、纖維母細胞增生及促進毛囊增生等效果比起一般外泌體顯著，其功效驗證已發表於國際期刊。 黃醫師緊接著說明ExoGiov愛奇芙特有的優勢，透過陞醫獨創的生化脈衝專利技術所製造的外泌體囊泡顆粒數，為一般的 1900 倍，而且 高達 99.99%的純度，透過該公司特殊製程技術能以常溫保存，大大加深了皮膚美容護膚保養品的應用。依照自己本身開發保養品的經驗，只要將外泌體結合精華液和面膜就能輕鬆體驗到外泌體保養品的魅力，「抗老化保養」外泌體將會是2024的熱門原料，而陞醫生技的愛奇芙生化脈衝外泌體將是外泌體的首選。

活動最後，陞醫生技也發表了與美國Emosoxe Biotech International L.L.C.共同合作開發新一代LAEXO全系列生化脈衝保養品包含精華液、撫紋霜、面膜及養髮液，包裝設計上以英文為主體，走向國際化品牌，外泌體濃度及配方設計上也升級調整成國際高規格產品，希望給予消費者全新高質量的國際保養品牌新體驗。