搶攻信貸轉貸商機 將來銀推「零開辦費」專案

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搶攻轉貸商機，純網銀「將來銀行NEXT BANK」為使更多國人享受到線上金融的便利及優惠，特推出「將將龍來貸」信貸轉增貸限時「0開辦費」專案，且綁約期僅短短1年，以堪稱市場上最吸睛的信貸專案來搶攻農曆年前的資金需求潮。

國銀業者也指出，隨農曆新年即將到來，不少民眾會添置新車、添置新傢俱或安排家族旅遊，或是在新年之初重新檢視自身財務狀況，進行貸款整合或是重新調配還款金額，已達降息省利或降低月付金及0轉貸手續負擔等目標，若經銀行評估信用狀況、收入支出比後，還有機會額外獲得一筆資金，讓理財或資金運用更有彈性。

將來銀行NEXT BANK自2022年春季開業起，便以線上申辦信貸最快只需要5分鐘打響知名度，且國人無須跑分行臨櫃辦理也無需列印紙本傳送，全天24小時只需一機在手即可透過APP便捷完成，更是廣獲民眾熱烈迴響，至今累計申辦信貸客戶已近6萬人次，現在更以「利率最低1.97％起」、限時「0開辦費」等兩大神級優惠，搶攻信貸轉增貸商機，有望使更多國人體驗到更無壓力、快速便利的金融服務，相較市場同業，將來銀行立即幫客戶省下動輒要花5,000~9,000元的轉貸費用，給客戶十足的誠意。

據統計，國人申辦信貸，以投資理財、購車或大筆消費支出為主要目的，將來銀行NEXT BANK內部數據也顯示，有高達7成信貸件為轉貸整合他行貸款，若以貸款金額100萬，轉貸後年利率由4％降至2.8％，並重新以7年期分期攤還計算，一年下來約可減少逾12,000的利息費用，月付金負擔也更為輕鬆，利於資金靈活調度。

同樣適合在新舊年度交替之際檢視的，還有金額更大的房貸，透過全台首見的將來銀行NEXT BANK「全線上申辦」房貸，加上其獨有的「100％設定費補貼」來辦理房貸轉增貸，利率最低只要2.06％起，更是降低月付金與增加資金靈活度的利器。

將來銀行NEXT BANK本次限時推出的「將將龍來貸」信貸轉貸優惠，特別為信貸轉貸客戶提供0元開辦費的限時優惠，將純網銀沒有實體分行所省下的營運成本回饋給客戶，致力提供客戶優惠且快速便捷的金融商品服務。