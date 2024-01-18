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封園整修3年半 花蓮市將軍府1936園區即將試營運

  • 中時即時 王志偉
縣長徐榛蔚到場會勘，期盼將軍府、松園別館等地，配搭美崙溪護岸整治工程，打造花蓮最大藝文聚落。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）
縣長徐榛蔚到場會勘，期盼將軍府、松園別館等地，配搭美崙溪護岸整治工程，打造花蓮最大藝文聚落。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

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花蓮市美崙溪畔有一批日治時期興建的軍舍聚落「將軍府」，極具歷史價值，可惜歷經80多年風霜，多數頹毀，縣文化局在文化部和縣預算挹注下，斥資2.6億元修復，經過3年半施工，已進入工程收尾階段，轉型成為繼花蓮市文創園區後最大藝文基地「將軍府1936園區」，文化局預計今年上半年試營運，開放參觀。

美崙溪畔日式宿舍群興建於1936年，原為花蓮港廳軍官宿舍，包含當時日本陸軍在花蓮最高指揮官中村三雄大佐的官邸，因當時附近居民不知道大官的身分，只知道是一名官階很高的大將軍，就統稱這聚落為「將軍府」。

文化局說，延續文化部「再造歷史現場1.0及2.0計畫」、花蓮縣政府預算等經費挹注下，共投入2.6億元，自2020年8月開工，完成古蹟、歷史建築共8棟建物修復，全區搭配園區夜間燈光、植栽、步道、休憩空間及兼具防災滯洪景觀水池，創造花蓮新亮點。

文化局辦理公開委託經營管理，徵求合作夥伴進駐，將攜手通過徵選的營運團隊誠食生活家有限公司共同營運，並命名為「將軍府1936園區」，其中曾住著將軍的古蹟將保留藝文推廣功能，規劃舉辦系列教育、在地文史體驗等活動。相關訊息文化局臉書粉絲專頁公布。

縣長徐榛蔚多次前往會勘關心，期盼將軍府、以及周邊松園別館等地，配搭美崙溪護岸整治工程，串聯美崙溪畔歷史資源，打造花蓮最大藝文聚落，提供藝文暨休憩廊道也串聯花蓮重要的觀光資源。

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