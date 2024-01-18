《熱門族群》集團旺年會 金寶H2勝H1、泰金寶機海策略降成本

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【時報記者任珮云台北報導】金寶集團今舉行旺年會，金寶(2312)總經理陳威昌表示，去年金寶營收衰退12%，但仍是歷史相對高點。展望2024年，在營收分布上回歸到和平常比較像的一年，也就是下半年優於上半年。今年首季已經看到客戶將營業目標上調，預估今年有機會出現轉折。雖然客戶端仍偏保守，但也有樂觀成分可以思考。

金寶近年積極與同集團（康舒、仁寶等）夥伴合作，包括5G、車用、低軌道衛星等皆有布局。針對充電樁的部分，從去年第三季開始小量生產，第一步先供應給美國客戶、美國市場，第二步打入歐洲市場，並以電動公車方面的直流電樁為主。

泰金寶-DR(9105)總經理鄒孔訓表示，2023年泰金寶營收年減1成，但是以低毛利率產品居多。好消息是高毛利率產品加入以及工廠持續導入自動手臂。泰金寶沒有浪費危機，扮演全球布局，有關智慧型穿戴產品和試產充電樁，可望在今年挹注營收，第一季底至第二季也將啟動51萬平方米保稅廠區，未來幾年動能可期。

鄒孔訓也強調，泰金寶執行生產力4.0的機海策略，每年有2000支機器手臂加入取代人力，有助成本下降。同時也進行數位管理轉型，包括巴西、墨西哥、美國等廠區，都應用數位戰情室管理。預估泰金寶在2024年會受益於和集團合作的綜效。今年泰金寶進入第35年，這像是一個人在這個年齡是最有活力的時間，泰金寶各廠區都準備好了。