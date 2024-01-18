《國際產業》歷峰上季銷售成長放緩 「這區」賣最差

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士奢侈品集團歷峰(Richemont)周四公布第三財季(10~12月)在歐洲的銷售下滑，成為最新一家公布需求放緩的公司。

旗下擁有卡地亞(Cartier)等頂級珠寶和鐘錶品牌的歷峰表示，10~12月整體銷售增長率以固定匯率計算，放緩到8%，表現低於4~9月的12%成長率。

歷峰說，上季所有地區都出現成長，但是只有歐洲市場表現落後。以固定匯率計算，歐洲地區銷售額下降了3%，原因是中國遊客和國內顧客的回流，未能彌補整體旅遊支出下降的影響，特別是來自美國遊客的支出下降。

儘管如此，歷峰第三財季全球銷售以實際匯率計算，仍年增4%，至55.9億歐元(約60.9億美元)，表現超越巴克萊預測的54.8億歐元，和加拿大皇家銀行預測的54.4億歐元，但是低於蘇黎世州銀行預測的57億歐元。

近幾個月以來，美國通膨居高不下、利率居高位，以及抵押貸款成本上升，讓奢侈品產業遭受重創，也削弱了消費者花大筆錢的偏好。

此外在新冠病毒的封鎖解除之後，中國的復甦腳步不如預期，加上消費者信心的疲弱，都對奢侈品產業造成壓力。

但歷峰沒有理會外界對中國需求的擔憂，包括澳門和香港在內的中國地區銷售增加了25%，此也有助於彌補亞洲其它地區表現疲軟的影響。

歷峰說，儘管經濟和地緣政治環境存在不確定性，但集團最重要的珠寶業務在上季繼續表現良好，全球銷售為年增6%，至39.5億歐元，優於手錶部門的減少1%。