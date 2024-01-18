《國際產業》商船避險繞道好望角 海運新商機浮現

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】為了避免直行紅海遭到攻擊，愈來愈多的商船決定繞行非洲南部，就因為有這種航道的改變，也讓國際船隻加油模式出現變化，新的生意機會也儼然成形。

路透社指出，因為新加坡和荷蘭鹿特丹，這兩個全球最繁忙的加油港口，加油費用並不貴，經過的船舶估計會加更多的油。多加一點油對往返歐亞航線的商船是種保障，萬一臨時又要更改行程就可以應急。

當美軍宣布要巡航紅海時，並沒有讓葉門的武裝團體青年運動停止騷擾直航紅海的船隻，尤其美英聯軍空襲葉門的青年運動基地後，中東緊張情勢再度升溫。

目前，有好幾百艘大商船已繞行非洲的好望角，也表示要多增加10到14天的海上航程。燃油供應業者表示，改道非洲南部，然後沿著非洲西部航行至歐洲，已造成沿途加油港口嚴重塞船，也把當地基礎建設的張力拉到最大。

根據計算，位於非洲東海岸的小島，模里西斯路易港、歐非咽喉的直布羅陀、西非外海的加那利群島，以及南非等港口，船用燃料需求大增。同時，南非首都之一的開普敦，還有南非東邊的德本，兩個城市的港口船用柴油銷售量都大幅成長。

燃油供應業者Integr8表示，自從去年11月中旬青年運動開始襲擊紅海船隻以來，開普敦當地的低硫燃油價已上漲15%，每噸已近800美元。南非的燃油需求以及加油相關設備數量都在增加，愈來愈多的船東要買燃料，供應吃緊下，須提前做好準備，確保貨源供給充裕。

海運業者指出，貨櫃船是率先不直航紅海的，現在油輪和運送穀物、煤炭與鐵礦砂等乾散裝船，也宣布跟進。燃油需求重心轉移到西地中海港口，但恐怕有損東地中海的權益。在非洲港口無法勝任加油工作時，業務量會給位於西地中海的港口拿走。

燃油貿易商表示，新加坡和鹿特丹尚未出現需求飆升現象，預估未來幾周將會向上成長。不確定性因素太多，國際商船可能會在這兩個港口先加滿油，就是怕途中經過加油貴的港口時沒有油。