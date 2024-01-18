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「聲」龍活虎迎新年 soundcore開春優惠驚喜登場

  • 工商時報 吳雅如
soundcore官網自2月4日至2月18日，全館消費滿2,500元現折250元，主動降噪真無線藍牙耳機Liberty 4 NC也適用此活動。圖／業者提供
soundcore官網自2月4日至2月18日，全館消費滿2,500元現折250元，主動降噪真無線藍牙耳機Liberty 4 NC也適用此活動。圖／業者提供

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Liberty 4、Space Q45等人氣耳機8折起 全館滿3,500再抽Switch 終極加碼！限時三天熱銷品直逼對折、限時二週滿2,500現折250 選對線材充電更省力！ANKER祭全月線材第二件8折

祥瑞金龍年即將來臨，不少民眾把握年末促銷旺季淘汰舊款3C用品，以划算的價格購入更新穎也更強大的設備，陪伴自己邁向嶄新的一年。安克創新集團 Anker Innovations 集結旗下雙品牌soundcoreANKER，推出各式新春超值優惠，其中soundcore祭出Liberty 4、Space Q45等人氣商品8折起、全館消費滿3,500元再抽Switch，再加碼限時三天的熱銷品項折扣，還有為期兩週的全館滿2,500元現折250元優惠，要讓全台民眾在新的一年享受更細膩的聆賞體驗；ANKER則推出二月全月線材第二件8折優惠，以高效堅韌的優質線材為生活充滿電！

Liberty 4、Space Q45等多款精選商品8折起 全館滿3,500元再抽Switch

喜迎新年，soundcore自即日起至2/18推出官網限定的「soundcore聲享新年慶」系列優惠活動，主動降噪真無線藍牙耳機Liberty 4、降噪藍牙耳罩式耳機Space Q45等多款精選人氣商品優惠8折起，消費滿3,500元即抽任天堂Switch一台，且全館不限金額，超商取貨皆免運費，提供顧客最超值也最便利的購物體驗。

此外，soundcore將自1/19至1/21加碼推出熱銷品限量搶購，活動期間內每天00:00準時開搶，原價4,990元的降噪藍牙耳罩式耳機Space Q45，特價只要2,990元、原價3,990元的專業睡眠真無線藍牙耳機Sleep A10，特價也只要1,990元，兩款特價都等於現折高達2,000元，逼近對半折扣；電競真無線藍牙耳機VR P10原價3,490元，特價1,990元、造型輕巧的運動藍牙耳機Sport X10原價2,990元，特價1,990元。

另從立春2/4開始至2/18，soundcore官網全館消費滿2,500元，現折250元，包含甫於近日發表的最新開放式氣傳導耳機AeroFit Pro，以及上市後即獲好評的主動降噪真無線藍牙耳機Liberty 4 NC，都適用此優惠活動，追求最高水準聆聽體驗的顧客務必把握機會購入。

soundcore自即日推出官網限定系列優惠活動，主動降噪真無線藍牙耳機Liberty 4等精選商品優惠8折起。圖／業者提供
soundcore自即日推出官網限定系列優惠活動，主動降噪真無線藍牙耳機Liberty 4等精選商品優惠8折起。圖／業者提供

二月全月線材第二件8折，2/1-2/14單筆消費滿1,688元送ANKER開運便籤冊

全球第一的數位充電品牌ANKER也將同步祭出新春優惠，二月全月購買線材第二件8折，選用堅韌耐彎折、高瓦數、高速傳輸的線材，讓使用者在充電時事半功倍；2/1-2/14限時二週，單筆消費滿1,688元即贈ANKER開運便籤冊，為顧客迎來一年的好運！

ANKER將祭出新春優惠，二月全月購買線材第二件8折；2月1日至2月14日單筆消費滿1,688元贈ANKER開運便籤冊。圖／業者提供
ANKER將祭出新春優惠，二月全月購買線材第二件8折；2月1日至2月14日單筆消費滿1,688元贈ANKER開運便籤冊。圖／業者提供

ANKER台灣官方網站：https://www.anker.tw/

soundcore台灣官方網站：https://www.soundcore.com.tw/

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