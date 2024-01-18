客製化培育 玉山金控2024儲備幹部計畫開跑

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玉山金控宣布2024年預計招募600位各領域優秀人才，其中儲備幹部招募計畫已正式開跑，將招募50位具高度潛力的儲備幹部，透過客製化的培育方式，打造未來關鍵人才梯隊，歡迎有志加入玉山儲備幹部計畫的優秀人才至玉山儲備幹部網站進行瞭解與報名，收件至今年3月31日截止。

人才是先行指標，也是關鍵指標，玉山持續聚焦「壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線、ESG永續發展」5大策略主軸，配合策略發展，今年度除了儲備幹部計畫外，也將延攬550位私人銀行、財富管理、跨境服務、永續金融、科技法遵等多元領域人才，透過完整培訓、高挑戰目標與團隊協作，培育更多具備跨領域能力的優秀金融專家。

儲備幹部計畫是玉山培育關鍵人才重要一環，也是一個具備高度挑戰與成長的舞台，目的在於培育未來海內外的關鍵人才與重要主管，共同擘劃玉山的未來。玉山自2007年開始實施儲備幹部計畫，至今已培育出玉山新加坡分行行長、香港分行交易室主管、財富管理主管等重要人才，並持續在海內外發光發熱。玉山儲備幹部計畫共有三大類別，分別為儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）。

玉山MA分為「銀行業務」及「證券業務」兩大組別，以金控的高度進行精練培育，並安排多元專業領域的輪調學習，讓MA可在瞭解銀行業務後再進行發展的志願選填，於法人金融、零售銀行、高端理財等領域進行第一專長發展，輔以學長姐近身指導，透過參與金控或銀行重要專案，獲得多元創新學習及國際舞台歷練機會，建立系統性思維與宏觀視野。

TA則是財金交易優秀人才庫，分為「Quant」、「Trader」及「Capital Market」3大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。TMA則是臺灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎，培育專案管理能力，讓技術專業與策略思維並進，於Fintech、AI-Big Data及Information Security領域打造兼具雙軌發展之π型人才，創造無限可能。