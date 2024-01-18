少子化衝擊太大 南投下學期廢4校

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少子化影響，南投縣下學期將有4校被廢校，包括鹿谷鄉鹿谷國小和雅分校、集集鎮永昌國小富山分校、國姓鄉南港國小與港源國小，其中除了和雅跟富山分校併入原校，南港跟港源兩校則併入北山國小；教育處將提供轉校學生交通與書籍費補助。

南投縣教育處長王淑玲18日晚間將在集集鎮永昌國小富山分校舉行廢校說明會。她表示，這學期鹿谷國小和雅分校全校只有5個學生，永昌國小富山分校學生10人，另國姓鄉港源國小8人、南港國小11人，4校都因為全校學生數只有5~11人不等，為顧及學生群育與同儕互動學習權益，決定廢校。

王淑玲處長說，去年開學後就開始跟地方人士與家長溝通說明，為了維護學生受教權的廢校併校處理方式，也提供交通補助的配套措施，並分別在1月16日在和雅社區活動中心、18日在富山分校、19日在南港社區活動中心召開公聽會說明。

對於家長擔心的車程與接送問題，王淑玲處長表示，南港國小距離北山國小4.5公里、港源國小相距7公里，永昌國小富山分校距離本校則只有2.9公里，都是在車程範圍內，可由家長選擇各自接送或由接併學校協助租賃交通車接送。

值得一提的是，因為併校或廢校導致要轉學就讀的學生，教育處也提出優惠補助方案，包括把現行交通費每人每月補助新臺幣5000元，每年補助9個月，調高至每月8000元；交通保險費每人每學年補助上限1200元也調高至上限2000元；另學雜費及書籍簿本費每人每學期補助1000元，也將調高至1500元。

至於教職員工工作權益方面，將協助受影響教師優先跨鄉鎮市介聘至其他學校，編制內職員由縣府統籌調任其他單位，另依勞動基準法進用的員工依規定給付資遣費或退休金。