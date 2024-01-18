《電零組》立凱聯手印商Waaree 強韌歐美、印太鋰電池產業

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【時報記者葉時安台北報導】鋰智財服務商立凱-KY(5227)周四與印度鋰電池製造商Waaree Technologies Limited(Waaree)簽署合作備忘錄，探索進軍美印LFP鋰電材料市場機會。Waaree集團是印度發展最快的企業集團之一，涉足太陽能、儀器和能源儲存領域。由子公司台灣立凱協助Waaree在印度或其他地區生產、建設磷酸鐵鋰(LFP)電池正極材料廠，滿足多家跨國電動車廠與儲能客戶龐大的非中鋰電池供應鏈需求，共同努力強韌歐、美、印太鋰電池產業，去除跨國客戶依賴大陸的風險。

立凱-KY 2024年目標要再完成三家LFP的IP授權，2028年以前由LFP材料製造業完全轉型為鋰電池IP服務業。

Waaree為印度上市公司從事電池/電芯事業，有鑒於Waaree集團計畫切入儲能及電動車原材料，除供應印度市場外，也進軍歐美車廠，Waaree集團攜手立凱-KY之後，未來有機會直接承接國際電動車大廠在印度及海外市場的訂單。

根據外電報導，Waaree集團企業Waaree Energies為印度最大的太陽能板製造商，於上個月宣布，未來4年內最多投資10億美元，在美國德州休士頓布魯克郡(Brookshire)興建首座美國廠，預計2024年產能達3GW；2027年該廠產能提升至5GW，躋身美國最大的太陽能零組件製造廠之一。

Waaree Energies是美國太陽能市場的重要供應商，其印度工廠已提供美國客戶超過4GW的太陽能零組件。此次Waaree Energies在美國設廠，主要受惠於中美角逐太陽能產業，以及該公司與SB Energy簽署長期供應協議。

外電報導也指出，Waaree Energies將另外打造一座整合太陽能電池基礎設施，預計2025年投產，未來5年內向SB Energy供應太陽能模組。

大陸掌控大部分太陽能供應鏈產能，包括多晶矽、矽片、電池與模組，美國希望在太陽能領域擺脫對大陸的依賴，台灣立凱電能作為台灣企業，持有我國電池產業之領導型技術，與印度企業達成這項合作，滿足美國與印度的需求。有助於滿足客戶對於建立非中供應鏈之需求，並可大幅提升重要產業競爭力。