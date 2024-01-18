新光醫院加薪了！2月起全院調薪4.6％ 年終獎金曝光

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為優化醫療勞動環境，新光醫院去年11月率先幫三班護理人員加薪，並祭出多項獎勵措施，今天再宣布響應政府調薪政策，2月起調升全體員工薪資，依同仁工作考核調薪3％到5.5％，年終獎金則有3到3.75個月，另加發3000元特別獎勵金。

新光醫院秉持永續發展信念，致力於健康促進、幸福職場、高齡友善、智慧醫療、國際醫療及氣候行動等，連續2年榮獲「台灣百大永續典範企業獎」及永續報告書最高榮譽「白金獎」，更是醫院類別中唯一獲得百大永續典範企業獎的醫院。新光醫院戮力打造幸福企業職場環境，也受到各界肯定，榮獲2023幸福企業「生技醫療類-金獎」。

新光醫院去年11月率先實施輪值三班護理人員全面加薪1680元，並配合多項獎勵措施，如到職第一個月核發簽約獎金7萬元、提供4年免費住宿等福利措施，並於去年12月實施「幸福企業育嬰補助方案」，符合育嬰補助條件審核通過即可領取每月1萬元，最高核發18個月、共18萬元補助，迄今已有64位同仁申請。

新光醫院洪子仁副院長表示，醫院各職類人員一直都會有流動，疫情後各職類流動率極高。經統計，去年12月護理人員離職人數較10月降低41.7％，病床降載數也有降低，9月關床數為91床，截至12月31日已降低至74床。

新光醫院今年響應政府調薪政策，2月起調升全體員工薪資，依同仁工作考核調薪3％到5.5％，平均調薪4.6％，年終部分則有3到3.75個月，今年另加發3000元特別獎勵金，藉此優化醫事人員的工作環境。

洪子仁強調，醫療支出是投資而不是成本，這樣的看法已是社會主流民意，醫療機構衡量財務狀況為全體員工加薪的同時，也期盼政府能將每年健保總額成長率達到6％以上，總額點值每點低於0.95元就應啟動補償機制，才能讓醫療機構收入具可預測性，全面性提高醫療機構經營韌性，才能確保醫療機構有能力替醫事人員加薪，讓病床全開，亦能加速引進新藥新科技。